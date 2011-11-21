219 هزار دانش آموز کردستان تحت پوشش طرح شیر در مدارس قرار می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو ساکی با اشاره به اجرای طرح شیر در مدارس استان کردستان گفت: در سال تحصیلی جاری شیر رایگان در بین کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقاطع ابتدایی و راهنمایی مدارس دولتی و غیر دولتی، مراکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست، پیش دبستانی، مدارس استثنایی، استعدادهای درخشان، مهدهای کودک تحت پوشش آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی توزیع می شود که در این طرح بیش از 219 هزار نفر از دانش آموزان جامعه هدف تحت پوشش شیر رایگان قرار می گیرند.

وی یادآور شد: پیش بینی می شود در سال تحصیلی جاری تعداد 15 میلیون و 398 هزار و 600 واحد شیر شامل 10 میلیون 126 هزار و 970 لیوان شیر پاستوریزه و پنج میلیون و 271 هزار و 630 پاکت شیر استریل در بین جامعه هدف توزیع شود که مبلغ 33 میلیارد ریال اعتبار برای تهیه و توزیع آن پیش بینی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به دانش آموزان و آینده سازان میهن اسلامی توصیه کرد برای ساختن آینده درخشان کشور و جامعه به سفارش پدر و مادر، مربیان و معلمان خود توجه کرده و با قرآن انس بیشتری داشته باشند.

همزمان با توزیع شیر در مدارس، طرح تغذیه رایگان دانش آموزان مدارس روستایی استان کردستان نیز به اجرا درآمد که در این طرح نیز بیش از 86 هزار دانش آموز مدارس روستایی شامل دانش آموزان ابتدایی، راهنمایی، پیش دبستانی و مدارس استثنایی استان تحت پوشش تغذیه رایگان قرار می گیرند.