پرونده گازرسانی به روستاهای گلستان سه سال دیگر بسته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا دادبود افزود: در مجموع فراهم کردن زیرساخت های امکانات از وظایف دولت است، هر چند که تامین اعتبارات در این چنین بخش هایی زمان می برد، اما باید سعه صدر به خرج داد.

وی در خصوص ارزیابی دهیاران گفت: از بخشداران و فرمانداران انتظار داریم تا شاخص های شناسایی و معرفی دهیاران برتر را دقیق تر ارائه کنند.

دادبود با اشاره به این که برای رسیدن به نقطه مطلوب و مناسب راه زیادی در پیش داریم، گفت: همه باید دست به دست هم فعالیت کنیم و نباید توقعات خود را متوقف کنیم و امکانات روستا را با توجه به تغییرات روز، تغییر دهیم.

معاون عمرانی استاندار گلستان افزود:‌ جهت حرکت ما امروز به سمت مدیریت نوین روستایی است که سمت و سوی خوبی است و برای ادامه راه و رسیدن به مقصد باید اشکالات را در چنین همایش هایی مشخص کرد.

به گفته دادبود، حل برخی مشکلات مانند تامین آب شرب روستایی، آب کشاورزی، خانه های بهداشت، طرح های هادی و مسائلی از این قبیل از وظایف دولت و مسئولان است.

وی اظهار داشت: امسال تمام راه های روستایی بالای 50 خانوار آسفالت خواهد شد و از سوی دیگر، مابقی خانه های بهداشت استیجاری در روستاها، ملکی خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار گلستان در ادامه با اشاره به انتظارات از دهیاران گفت: به روز بودن دهیاران و آموزش دیدن و شرکت در دوره های مختلف، تعامل و همکاری با بخش های مختلف‌، استفاده مناسب از ظرفیت های موجود در روستاها به خصوص نیروهای انسانی، فعال تر شدن شرکت تعاونی دهیاران از جمله این انتظارات است.



دادبود در پایان با بیان این که در همه شهرستان ها محوریت همه فعالیت ها در بخش ها و روستاها، فرمانداران هستند، افزود: از مدیران نیز انتظار داریم دهیاران را در هر زمینه ای برای رشد،‌ توسعه، پیشرفت و آبادانی روستاها حمایت کنند.