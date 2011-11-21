برگزیدگان جشنواره خوشنویسی کاشمر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یکشنبه شب در حاشیه این مراسم که در کانون پرورش فکری کاشمر برگزار شد به خبرنگار مهر اظهار کرد: در این جشنواره بیش از 30 نفر از خوشنویسان شهرستان کاشمر، خلیل آباد و بردسکن شرکت کردند.

جواد روشندل افزود: شرکت کنندگان در این جشنواره از محدودیت سنی برخوردار نبودند و در مراحل ممتاز، دوره عالی، خوش، شکسته و ثلث به رقابت پرداختند.

وی با بیان اینکه انتخاب برترین ها توسط اساتید کاشمری صورت گرفت، گفت: امسال همزمان با جشنواره کارگاه آموزشی نیز بر پا شد که آثار شرکت کنندگان در این کارگاه نیز برای شرکت در جشنواره انتخاب شد.

وی از حمایت های کانون بسیج هنرمندان، اداره جهاد کشاورزی، شبکه دامپزشکی و انجمن خوشنویسان ایران در برگزاری این جشنواره خبر داد و گفت: ازبین شرکت کنندگان 10 نفر توانستند مورد انتخاب داوران قرار گیرند.

روشندل با بیان اینکه آثار بدون نام و با کد به داوران جهت انتخاب ارائه شد گفت :در مرحله ممتاز آقایان جمال عسگری، علی حسینی، محمد بهزاد مقام اول تا سوم را کسب و زهرا جهانی نیز مقام سوم را کسب کردند.

وی با بیان اینکه در دوره عالی حسن هاشم پور، فاطمه حسنی و عبدالله نجبایی مقام اول تا سوم را کسب کرده اند، افزود: در خط خوش محمد رضا زاده و مریم شرافتی مقام اول و دوم و خط شکسته حسین چراغیان، محبوبه آخوندی و منیره مستغیثی در خط ثلث خیابانی توانستند مقام کسب کنند.