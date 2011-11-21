  1. استانها
  2. گلستان
۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۳۸

بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کودک در گلستان پایان یافت

بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کودک در گلستان پایان یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در گلستان پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره برای اولین بار در شش شهر استان گلستان برگزار شد و شب یکشنبه به کار خود پایان داد.

در این جشنواره که از روز 25 آبانماه آغاز شده بود، هشت فیلم در مرکز گلستان برای کودکان و نوجوانان اکران شد.

دو سینما شامل سینما عصر جدید گرگان و سینما هجرت گرگان برای نمایش فیلمهای این دوره از جشنواره در نظر گرفته شده بودند.

مصائب چارلی، ساخته علیرضا سعادت نیا، پاریس تا پاریس، ساخته محمد حسین لطیفی، پرواز مرغابی ها، ساخته علی شاه حاتمی، بادومه و تو آزادی، هر دو ساخته محمد علی طالبی از جمله این فیلمها این جشنواره بودند.

مامان بهروز منو زد، ساخته عباس مرادیان و مادر پاییزی و جعبه موسیقی به ترتیب ساخته سیروس رنجبر و فرزاد موتمن از دیگر این فیلمها بودند.

فیلمهای جشنواره بین المللی کودک و نوجوان در دو سینما و مجتمع های فرهنگی شهرهای گرگان، گنبد، رامیان، مینودشت، علی آباد و بندرترکمن اکران شد.

کد مطلب 1465103

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها