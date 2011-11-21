بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کودک در گلستان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره برای اولین بار در شش شهر استان گلستان برگزار شد و شب یکشنبه به کار خود پایان داد.

در این جشنواره که از روز 25 آبانماه آغاز شده بود، هشت فیلم در مرکز گلستان برای کودکان و نوجوانان اکران شد.

دو سینما شامل سینما عصر جدید گرگان و سینما هجرت گرگان برای نمایش فیلمهای این دوره از جشنواره در نظر گرفته شده بودند.

مصائب چارلی، ساخته علیرضا سعادت نیا، پاریس تا پاریس، ساخته محمد حسین لطیفی، پرواز مرغابی ها، ساخته علی شاه حاتمی، بادومه و تو آزادی، هر دو ساخته محمد علی طالبی از جمله این فیلمها این جشنواره بودند.

مامان بهروز منو زد، ساخته عباس مرادیان و مادر پاییزی و جعبه موسیقی به ترتیب ساخته سیروس رنجبر و فرزاد موتمن از دیگر این فیلمها بودند.

فیلمهای جشنواره بین المللی کودک و نوجوان در دو سینما و مجتمع های فرهنگی شهرهای گرگان، گنبد، رامیان، مینودشت، علی آباد و بندرترکمن اکران شد.