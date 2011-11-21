مهلت ثبت نام آرم ترافیک 91 تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه از زمان آغاز ثبت نام در 15 آبان تا زمان صدور این اطلاعیه در 30 آبان مجموعا 42 هزار نفر نسبت به ثبت نام جهت دریافت آرم اقدام کرده‌اند.

این اطلاعیه می‌افزاید: به رغم افزایش قابل ملاحظه‌ در تعداد ثبت ‌نام کنندگان در مقایسه با سال گذشته، با توجه به درخواست شهروندانی که در زمان مقرر موفق به ثبت نام نشده بودند نسبت به تمدید مهلت ثبت نام اقدام شد.

بنا بر این اطلاعیه با توجه به آشنایی شهروندان با نحوه ثبت نام در سال قبل و فراهم شدن شرایط آسانتر و راحت تر نسبت به دوره گذشته به منظور ثبت‌ نام متقاضیان، فرآیند ثبت نام شهروندان در این دوره با سرعت و سهولت بیشتری انجام شده است.

این اطلاعیه اضافه می کند: تعداد آرمهای طرح ترافیک واگذار شده سال گذشته مجموعا 96 هزار و 200 مجوز بود که در سال جاری نیز نسبت به توزیع همین تعداد آرم ترافیک اقدام خواهد شد.

در پایان اطلاعیه روابط عمومی معاونت ترافیک شهرداری تهران آمده است مهلت جدید ثبت نام که تا 15 آذر اعلام شده تحت هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.