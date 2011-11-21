  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نجات 384 حادثه دیده در شبانه روز گذشته

نجات 384 حادثه دیده در شبانه روز گذشته

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از رخداد 22 حادثه در 24 ساعت گذشته خبر داد و افزود: در این حوادث 44 شهروند مجروح و امدادگران جان 384 نفر را نجات دادند.

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در 24 ساعت گذشته 22 حادثه اعم از تصادف جاده ای، زلزله، کوهستان و دریا رخ داده که 390 نفر حادثه دیدند.

وی افزود: 11 حادثه جاده ای، 4 مورد کولاک و برف، 3 مورد زلزله، یک مورد کوهستان، یک مورد دریا و دو مورد سیل گزارش شده که با حضور امدادگران هلال احمر در این حوادث 384 شهروند نجات یافتند.

رئیس سازمان امداد و نجات کشور اظهار داشت: در این حوادث 27 مصدوم به بیمارستان منتقل شده و 17 مصدوم به صورت سرپایی مداوا شدند. همچنین دو هزار و 420 بسته غذایی هم به حادثه دیدگان و در راه ماندگان در جاده ها توزیع شده است.

کد مطلب 1465105

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها