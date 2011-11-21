امامی «طبیعت استبداد» را معرفی کرد

غلامرضا امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این اثر عنوان کرد: متن اصلی کتاب «طبیعت استبداد» در سال 1346 هجری شمسی از سوی مرحوم آیت‌‌الله طالقانی به من هدیه شد و مقدمه‌ای که وی در ابتدای کتاب نوشته است به همراه ترجمه عبدالحسین میرزا قاجار از این کتاب در سال 1325 هجری شمسی منتشر شده بود.

وی ادامه داد: بعد از مطالعه این ترجمه در همان سال‌ها بود که حس کردم مترجم با غلط‌های فراوان به انتشار این اثر پرداخته است، اما به دلیل دسترسی نداشتن به نسخه اصلی نمی‌شد این موضوع را تطبیق داد؛ تا اینکه اخیرا توانستم نسخه چاپ سنگی این کتاب را در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران پیدا کنم و به ویرایش املایی و رسم الخط ترجمه سابق بپردازم که در نهایت این کتاب به چاپ جدید مبدل شد که از سوی نشر علم روانه بازار شده است.

امامی افزود: قبل از چاپ این اثر، بخشی از تحقیق دکتر حمید عنایت درباره شخص کواکبی را نیز در این کتاب آورده‌ام.

این مترجم و محقق در ادامه با اشاره به متن این اثر تاکید کرد: این کتاب در سال 1320 هجری قمری در مصر منتشر می‌شود و جالب اینکه به فاصله پنج سال از انتشارش در ایران نیز ترجمه و منتشر می‌شود، حتی عنوان شده است که میرزای نائینی بعد از مطالعه این کتاب بود که به نگارش اثر معروف «تنبیه الامه و تنزیه المله» پرداخته است.

امامی درباره موضوع این اثر نیز گفت: کواکبی در این اثر به معرفی استبداد و شرح چگونگی حضور آن در اقتصاد و اخلاق و سیاست و اجتماع پرداخته است و ریشه‌یابی مشکلات ناشی از آن را نیز در ادامه شرح می‌دهد که به نظر من خواندن آن برای هر انسان شرقی لازم است.