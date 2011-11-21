توضیحات ذوالنور درباره فرزند محسن رضایی و حادثه انفجار در پادگان سپاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور شامگاه یکشنبه در گردهمایی طلاب بسیجی مدرسه فیضیه قم که در سالن اجتماعات این مدرسه برگزار شد اظهار داشت: این گونه حوادث در تمام دنیا رخ می‌دهد و کشور ما هم مستثنی نیست در عین حال علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.



وی در پاسخ به سئوالی درباره احتمال حمله به ایران افزود: آمریکا هیچ مستمسکی ندارد زیرا انحرافی در برنامه هسته‌ای ایران رخ نداده است همچنین در میان خود آمریکایی‌ها و مجامع بین المللی وحدت نظر وجود ندارد و همپیمان جدی هم ندارند و روسیه و چین هم به شدت با برخورد با ایران مخالفت کرده‌اند.



دستاویزی برای حمله به ایران وجود ندارد



ذوالنور با بیان اینکه حمله به ایران به نفع منطقه نیست بیان داشت: آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند اما اگر بخواهد بخت بد را آزمایش کند ما هیچ وقتی در طول انقلاب به اندازه امروز در سطح بالایی از توان رزمی نبوده‌ایم و البته طبیعی است که مادامی که بر آرمان‌های امام و انقلاب ایستاده‌ایم تهدید هم علیه ما وجود دارد و دشمنان هم اگر تا امروز کاری نکرده‌اند نه اینکه نخواسته‌اند بلکه نتوانسته‌اند انجام دهند.



وی ادامه داد: احتمال حمله یا باید از سوی کشورهای همسایه باشد که کسی مانند صدام را ندارند و یا باید خارج از آن باشد که اگر چه توان نظامی ما با آنها برابری نمی‌کند اما ما نقاط ضعف دشمن را به خوبی شناسایی کرده و توان مقابله با آنها را به خصوص در جنگ نامتقارن داریم.



جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه درباره جریان انحرافی با بیان اینکه جریان تعبیر مناسبی نیست و باید از آن با عنوان حلقه و گروه یاد کرد تصریح کرد: برخی می‌خواهند منکر وجود این جریان شوند اما وجود آن غیرقابل انکار است اما نباید آن را معادل دولت دانست بلکه مانند یک غده است که نمی‌توان جراحی کرد اما باید درمان شود.



وی با بیان اینکه بساط این گروه بهم ریخته است تأکیدکرد: در این دولت 80 درصد امور مطالبات نظام و رهبری است و نباید آنها را زیر سئوال برد و مطمئن باشید اگر اصلاحاتی‌ها بر این کشور حاکم می‌شدند امروز وضع آشفته‌ای داشتیم.



مشترکات فتنه و جریان انحرافی



ذوالنور با اشاره به مشترکات گروه انحرافی و فتنه سبز گفت: این دو گروه هیچکدام به اسلام فقاهتی و مرجعیت و ولایت و رهبری سر سوزنی اعتقاد ندارند؛ دولت سازی برای یهود و صهیونیسم، فساد اقتصادی، باندی عمل کردن و زد و بند مخفیانه همچنین تساهل و تسامح از وجوه مشترک این دو گروه است و من 22 وجه مشترک برای این دو احصاء کرده‌ام.



وی درباره جبهه پایداری و ارتباط آن با اصولگرایان گفت: این جبهه به موقع ایجاد شد که دغدغه‌هایی دارد و خارج از اصولگرایی نیست و جبهه اصولگرایی هم تلاش دارد با این جبهه نزدیک شود و موانع اتحاد برطرف شود و یقینا با وجود افرادی مانند آیت الله یزدی، علامه مصباح، آیت الله مهدوی کنی و آیت الله جنتی این موانع برطرف می‌شود.



علت مرگ فرزند محسن رضایی بررسی می شود



ذوالنور در پاسخ به سئوالی درباره پسر محسن رضایی اضافه کرد: فرزند آقای رضایی در دوره ای به آمریکا رفته بود که او را به ایران آوردند تا دشمن از او سوء استفاده نکند که البته اوضاع آرام هم شده بود اما ایشان اخیرا سفری به دوبی داشت و به طرز مشکوکی در یکی از هتل ها فوت کرد.



وی تاکید کرد: پزشکی قانونی در دوبی بررسی کرد که من از نتیجه آن اطلاعی ندارم و در تماسی که با محسن رضایی هم داشتم ایشان هم نمی‌دانست و در ایران هم این موضوع در حال بررسی است و نتیجه آن اعلام هم خواهد شد.



جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت سوریه هم گفت: دولت سوریه نظامی نیست و بشار اسد با رأی مردم روی کار آمده است اگرچه دولت سوریه مانند ایران و کشورهای اروپایی نیست و به تک گزینه بودن بشار اسد در انتخابات انتقاد داریم اما بشار اسد مانند مبارک و آل سعود و آل خلیفه هم نیست که رای مردم را ندارند.



وی ادامه داد: اتفاقات سوریه از جنس وقایع کشورهای اسلامی نیست و دخالت آمریکا و صهیونیست ها در آن آشکار است ضمن اینکه سوریه در خط مقدم مقاومت است و تضعیف آن به ضرر حزب الله، فلسطین و ایران است و اگر حمله ای به آن صورت گیرد ما همان طور که از حزب الله حمایت می‌کنیم از این کشور حمایت خواهیم کرد.



انتقاد از صدا و سیما



ذوالنور با انتقاد از نحوه انعکاس حوادث سوریه تاکید کرد: صدا و سیما نباید سانسور خبری درباره سوریه داشته باشد و خبر درگیریها را هم منتشر کند اما در کنار آن تحلیل و بررسی و نقد بگذارد تا مردم به آن و به مسئولان بی اعتماد نشوند و اتهام دروغگویی نزنند.



وی در عین حال ادامه داد: اگرچه برخی در داخل و برخی کارشناسان کار سوریه را تمام شده می‌دانستند اما مقاومت‌ها باعث شد تا دشمنان به اهدافشان نرسند و موقعیت سوریه بهتر از گذشته است و بهتر هم خواهد شد.

