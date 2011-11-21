پیشرفتهای امروز کشور مرهون بسیجیان است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح حوزه مقاومت بسیج شهدای کارمند استانداری البرز در سالن شهدای دولت با بیان اینکه انقلاب اسلامی تمام معادلات دشمنان را برای حاکمیت بر جهان اسلام به هم ریخت، اظهار داشت: با شکل گیری انقلاب اسلامی نظامهایی که از اساس بر مادیات استوار بودند شکسته شدند و این انقلاب الگوی ظلم ستیزی برای سایر ملتها شد.

وی افزود: با شکل گیری انقلاب اسلامی نظام دو قطبی حاکم بر جهان که بین دو بلوک شرق و غرب بود از بین رفت.

استاندار البرز افزود: هرجا که مدیریت نیاز به انجام فعالیتهای خارق العاده داشته، قطعا بسیج حضور داشته است، چنانچه اگر تلاش و انگیزه بسیجی وار کارکنان نبود امروز شاهد بسیاری از پیشرفتها نبودیم.

این مسئول حضور تفکر و همت بسیجی را برای گذر از برهه کنونی که حساس ترین مقطع تاریخ انقلاب است، ضروری عنوان کرد.

فرهادی با اشاره به افتتاح پایگاه بسیج در استانداری البرز، فعالیت پایگاههای بسیج در ادارات را عامل استمرا روحیه همدلی و مسئولیت پذیری و گسترش فرهنگ بسیجی برشمرد.

اولین پایگاه بسیج ادارات کل استان البرز همزمان با هفته بسیج افتتاح و طی آن عیسی فرهادی استاندار البرز، به عنوان اولین فرمانده پایگاه معرفی شد.