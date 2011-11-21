سعید آقایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: مستند "سنگ نگارهها" به بررسی نقوش و نگاره های حکاکی و نقاشی شده روی صفحهها و دل کوههای استانی میپردازد.
وی افزود: در این مستند که به سفارش صدا و سیمای خراسان شمالی تهیه شده، با رویکردی نشانهشناسی به حضور این نگارهها در زندگی اجتماعی امروزه مردمان این دیار توجه کردیم.
آقایی ادامه داد: این مستند همچنین سعی میکند تا ردپای نگارهها را با گذشت بیش از هزاران سال از عمرشان، در زندگی امروزه اقوام این دیار در پوشش، دست بافتهها و آئین و رسوم آنها بررسی کند.
وی تصریح کرد: این مستند دو محوطه سنگ نگاری روستاهای نرگسلوی علیا و جربت را نیز مورد بررسی قرار میدهد.
آقایی با بیان اینکه پیش تولید این مجموعه از اوایل شهریورماه شروع شده است، بیان داشت: تصویربرداری مستند سنگ نگارههای خراسان شمالی از آبان ماه شروع شده و تا بهمن ماه سال جاری آماده پخش خواهد شد.
عوامل این مستند عبارتند از تدوین: مهران رحمانی، تصویربرداران:علی گریوانی و نوید آقایی، دستیار فنی: فرهاد یزدانی، دستیار تهیه: فاطمه فاطمی، استاد راهنما و ناظر کیفی: فرهاد ورهرام
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