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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

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سنگ‌نگاره‌های انسان‌های اولیه یک مستند تلویزیونی شد

سنگ‌نگاره‌های انسان‌های اولیه یک مستند تلویزیونی شد

مستند "سنگ‌نگاره‌ها" در یک قسمت 20 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سعید آقایی تولید می‌شود.

سعید آقایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: مستند "سنگ نگاره‌ها" به  بررسی نقوش و نگاره های حکاکی و نقاشی شده روی صفحه‌ها و دل کوه‌های استانی می‌پردازد.

وی افزود: در این مستند که به سفارش صدا و سیمای خراسان شمالی تهیه شده، با رویکردی نشانه‌شناسی به حضور این نگاره‌ها در زندگی اجتماعی امروزه مردمان این دیار توجه کردیم.

آقایی ادامه داد: این مستند همچنین سعی می‌کند تا ردپای نگاره‌ها را با گذشت بیش از هزاران  سال از عمرشان، در زندگی امروزه اقوام این دیار در پوشش، دست بافته‌ها و آئین و رسوم آنها بررسی کند.

وی تصریح کرد: این مستند دو محوطه سنگ نگاری روستاهای نرگسلوی علیا و جربت را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.

آقایی با بیان اینکه پیش تولید این مجموعه از اوایل شهریورماه  شروع شده است، بیان داشت: تصویربرداری مستند سنگ نگاره‌های خراسان شمالی از آبان ماه شروع شده و تا بهمن ماه سال جاری آماده پخش خواهد شد.

عوامل این مستند عبارتند از تدوین: مهران رحمانی، تصویربرداران:علی گریوانی و نوید آقایی، دستیار فنی: فرهاد یزدانی، دستیار تهیه: فاطمه فاطمی، استاد راهنما و ناظر کیفی: فرهاد ورهرام

کد مطلب 1465110

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