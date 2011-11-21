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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

قائم مقام سازمان سنجش خبرداد:

اعلام منابع آزمون دکتری 91 تا 7 آذر / اعلام تکمیل ظرفیت تا هفته آینده

اعلام منابع آزمون دکتری 91 تا 7 آذر / اعلام تکمیل ظرفیت تا هفته آینده

قائم مقام سازمان سنجش و آموزش کشور با اشاره به شرایط برگزاری آزمون نیمه متمرکز دکترای سال 91 گفت: برنامه ریزی های لازم انجام شده است و منابع درسی آزمون دکترای 91 تا هفتم آذرماه اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم خدایی روز دوشنبه در مراسم تقدیر از برگزیدگان آزمون سراسری در دانشگاه تربیت مدرس افزود: منابع درسی آزمون دکتری آماده شده و شورای عالی برنامه ریزی نیز آن را نهایی کرده است و تا هفته آینده، هفتم آذرماه از طریق سازمان سنجش اعلام می شود.

وی یادآور شد: آزمون دکترای تخصصی سال 91، 25 فروردین ماه 91 برگزار می شود و ثبت نام این آزمون در بهمن ماه انجام می گیرد.

قائم مقام سازمان سنجش با اشاره به افزایش ظرفیت آزمون دکترای سال 90 خاطر نشان کرد: افزایش ظرفیت بر اساس ظرفیت اعلامی دانشگاهها نزدیک به 3 هزار نفر خواهد بود.

خدایی اظهار داشت: کار اجرایی برای اعمال افزایش ظرفیت از هفته آینده طی اطلاعیه ای اعلام می شود و داوطلبان حائز شرایط می توانند انتخاب رشته را انجام دهند.

کد مطلب 1465113

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