اعلام منابع آزمون دکتری 91 تا 7 آذر / اعلام تکمیل ظرفیت تا هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم خدایی روز دوشنبه در مراسم تقدیر از برگزیدگان آزمون سراسری در دانشگاه تربیت مدرس افزود: منابع درسی آزمون دکتری آماده شده و شورای عالی برنامه ریزی نیز آن را نهایی کرده است و تا هفته آینده، هفتم آذرماه از طریق سازمان سنجش اعلام می شود.

وی یادآور شد: آزمون دکترای تخصصی سال 91، 25 فروردین ماه 91 برگزار می شود و ثبت نام این آزمون در بهمن ماه انجام می گیرد.

قائم مقام سازمان سنجش با اشاره به افزایش ظرفیت آزمون دکترای سال 90 خاطر نشان کرد: افزایش ظرفیت بر اساس ظرفیت اعلامی دانشگاهها نزدیک به 3 هزار نفر خواهد بود.

خدایی اظهار داشت: کار اجرایی برای اعمال افزایش ظرفیت از هفته آینده طی اطلاعیه ای اعلام می شود و داوطلبان حائز شرایط می توانند انتخاب رشته را انجام دهند.