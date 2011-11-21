بارندگهای اخیر موجب آبگرفتگی محلات و معابر بندرترکمن شد

به گزارش خبرنگار مهر، این بارندگیها در برخی محلات از جمله شهرک فرهنگیان و معابر بندرترکمن همراه با آبگرفتگی بوده است.

بارندگیهای اخیر مشکلاتی را در امر تردد شهروندان و خودروها ایجاد کرده است.

عبدالحمید قربانزاده گوگلانی فرماندار شهرستان ترکمن به همراه هیئتی از نقاط آبگرفته سطح شهر بندرترکمن بازدید کرد.



وی در بازدید از شهرک فرهنگیان دستورات لازم را در جهت برطرف کردن معضل مربوطه صادر کرد.



این هیئت همچنین از نقاط آبگرفته روستای نیازآباد نیز بازدید و تصمیمات لازم اتخاذ کردند.



بندرترکمن در غرب گلتسان واقع شده است.