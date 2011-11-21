افزایش سهم مشارکت بانک صادرات ایران در پروژه های سرمایه گذاری فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفرقادری گففت: در جلسه ای با حضور مدیر عامل بانک صادرات ایران، میزان و سهم مشارکت این بانک در پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری در شیراز و استان فارس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مشخص شد که استان فارس در مقایسه با سایر استانها از سهم مشارکت بانک صادرات عقب افتاده است.

وی افزود: پس از ارائه توانمندیها و استعدادهای استان و لزوم حمایت بانکها در جبران عقب افتادگی استان فارس، میر عامل بانک صادرات ایران با افزایش سهم مشارکت این بانک در انجام پروژه های سرمایه گذاری در فارس موافقت کرد و مقرر شد با هکاری مدیران استان شهرداران فارس طرح و پروژه های اولویت دار اعلام و نسبت به عقدتفاهم نامه و قراردادهای مربوطه اقدام شود.

این نماینده مجلس با اشاره به تعداد پروژه هایی که در حال حاضر توسط بانک صادرات انجام می شود نیز بیان کرد: چهار یا پنج طرح توسط این بانک در حال اجراست که این میزان نسبت به سایر استانها که دو رقمی و با اعتبارات چندصد میلیاردی انجام شده قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس از مصوبات این جلسه نیز سخن گفت و افزود: در آینده نزدیک توسط شرکت سپهر ساختمان بانک صادرات چند طرح و پروژه بزرگ ساختمانی ، تجاری و خدماتی در شیراز و برخی شهرهی استان فارس انجام خواهد شد که هم موجب جذب اعتبارات بیشتر می شود و هم زمینه اشتغالزایی را فرآهم می کند.

قادری همچنین از موافقت مدیر عامکل بانک صادرات ایران در زمینه مشارکت و حضور شرکت سپهر انرژی این بانک در اجرای طرح اتان گیری پالایشگاه پارسیان، پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی، احداث و تکمیل پتروشیمیها در فارس و اجرای خطوط انتقال نفت و گاز در استان خبر داد و افزود: بسیاری از طرح و پروژه هایی بزرگ و کلان استان که مراحل تصویب آن در هیئت دولت و کمیسیونهای مربوطه نیز انجام شده به دلیل نداشتن سرمایه گذار معطل مانده که با ورود بانک صادرات به این بخش تحولی بزرگ در سطح استان رخ خواهد داد و امکان بهره مندی مردم فارس از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به وجود می آید و فارس به یکی از استانهای صنعتی تبدیل می شود.