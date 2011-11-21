اختتامیه جشنواره منطقه ای شعر آئینی غدیر در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان شامگاه یکشنبه در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره منطقه ای شعر آئینی غدیر که در محل فرهنگ سرای امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: به دلیل تراکم کارهای اداره کل، برگزاری این برنامه به امروز موکول شد.

علی سهندی با اشاره به اینکه جشنواره آئینی غدیر به دو زبان ترکی و فارسی برگزار شد، افزود: این جشنواره با همکاری انجمن ادبی فریاد و بنیاد غدیر استان زنجان برگزار شده است.

وی به نقش شعر در دفاع از حریم اسلام اشاره کرد و ابراز داشت: شعرای صدر اسلام با اشعار خود در مقابله با یاوه گویی های دشمنان خدمات ارزنده ای را به دین اسلام ارائه کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه کلام موزون گفتن بسیار سخت است، افزود: کلامی که بتواند در جامعه تحول ایجاد کند از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است.

سهندی حضرت علی (ع) را یکی از مظلوم ترین انسان ها در طول تاریخ عنوان کرد و بیان داشت: از همان ابتدا که پیامبر (ص) حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین خود معرفی کردند دشمنی ها و موضع گیری های برخی از افراد آغاز شد.

وی ادامه داد: البته در برابر دشمنان زیادی که حضرت علی (ع) داشت، عده ای نیز سرسختانه مدافع ایشان بودند و از او حمایت می کردند.

سهندی از مرحوم حاج سید عزت حری و زین العابدین امیدی یاد کرد و گفت: شعرای بسیاری در استان زنجان بودند که در عرصه اعتلای فرهنگ عاشورا و اشعار آئینی و تعلیم و تربیت فرزندان این مرزو بوم سال ها تلاش و مجاهدت کردند.