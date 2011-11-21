به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اجرایی سومین نمایشگاه توانمندی‌های هیئت‌های مذهبی قم شامگاه یک شنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نمایشگاه توانمندی‌های هیئت‌های مذهبی قم از 29 آبان تا سوم آذرماه به مدت پنج روز در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) قم دایر است که از ساعت 15 الی 22 پذیرای علاقمندان است.



سید مجید رضوی با اشاره به اینکه در حال حاضر در قم 2 هزار هیئت مذهبی و عزاداری ثبت شده است، ابراز داشت: در سومین نمایشگاه سال جاری 300 هیئت عزاداری درخواست غرفه کردند که تنها 47 غرفه به هیئت‌های مذهبی داده شد و پنج غرفه نیز مختص بخش خصوصی است که کتابفروشی، نشریه و ... از جمله آنها است.



وی ادامه داد: نمایشگاه سال جاری با رویکرد جدید موضوع بندی شده است و چندین همایش نیز در طول این نمایشگاه برگزار می‌شود.



مدیر اجرایی سومین نمایشگاه توانمندی‌های هیئت‌های مذهبی قم افزود: گفتمان تخصصی و پاسخ به شبهات از جمله برنامه‌های حاشیه‌ای این نمایشگاه است و همایشی نیز با عنوان معارف عاشورای و بیداری اسلامی نیز برگزار می‌شود.



وی اظهار داشت: همایش دیگری نیز با عنوان اصحاب وقف و هیئت‌های مذهبی نیز در نمایشگاه توانمندی‌های هیئت‌های مذهبی برگزار می‌شود که فعالان عرصه وقف در این همایش حضور خواهند داشت.

