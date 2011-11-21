به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت روز گذشته با تایید رسمی گزارش خبرگزاری مهر از تک نرخی شدن عرضه بنزین همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داد.

پیش از این هم عبدالله جلالی قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هم در گفتگو با مهر از سیاست کلان دولت برای آزادسازی قیمت بنزین و عرضه تک نرخی این فرآورده پرطرفدار نفتی در بلند مدت خبر داده بود.

بر این اساس با وجود آنکه هنوز در دولت بر روی سناریوی بنزین تک نرخی جمع بندی نهایی حاصل نشده است اما با اجرای فاز دوم قاون هدفمند شدن یارانه ها باید به تدریج با بنزین 100، 400 و 700 تومانی خداحافظی کرد.

کارشناسان اقتصادی در گمانه زنی های خود اعلام می کنند در صورت تک نرخی شدن قیمت بنزین، بهای این فرآورده استراتژیک به منظور نزدیک شدن به قیمت در کشورهای همسایه و مقابله با هرگونه انحراف و قاچاق تا مرز 1000 تومان در هر لیتر افزایش می یابد.

از سوی دیگر آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نشان می دهد که در شرایط فعلی میزان فروش بنزین آزاد 700 تومانی در جایگاهها با استقبال مردم روبرو شده است به طوری که در حال حاضر به طور متوسط روزانه بیش از 10 میلیون لیتر بنزین با قیمت آزاد در کشور فروخته می شود.

در حال حاضر چارچوب تک نرخی شدن عرضه بنزین در سطح کلان دولت نهایی نشده است اما با جمع آوری پیشنهاد دستگاههای مختلف همچون وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، ساز وکار اجرای این طرح جدید اقتصادی تا چند ماه آینده نهایی خواهد شد.

سهمیه بنزین خودروها امشب واریز می شود

به گزارش مهر، قیمت و سهمیه بنزین خودروهای شخصی و عمومی فعلا برای آذر ماه امسال تثبیت شده است و پیش بینی می شود این سهمیه تا ساعت 24 امشب دوشنبه 30 آبان ماه در کارتهای هوشمند سوخت خودروها واریز شود.

بر این اساس آذر ماه سالجاری بنزین سهمیه ای خودروهای شخصی 60 لیتر و با نرخ نیمه یارانه ای 400 تومان تعیین شده است. همچنین در سومین ماه فصل پاییز، برای موتورسیکلتها 25 لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه ای و برای خودروهای شخصی 500 لیتر سهمیه بنزین آزاد (700 تومانی) پیش بینی شده است.



در همین حال سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است ضمن آنکه برای آبان ماه سالجاری هم هیچگونه محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه بنزین 100 تومانی ذخیره شده در کارتها تعیین نشده است.



پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه شده است.



ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هم با انتشار گزارشی، اعلام کرد: سایر وسایل نقلیه عمومی نیز سهمیه‌ای مشابه سهمیه بنزین آبان ماه دریافت خواهند کرد و بنابراین هیچگونه تغییر در میزان قیمت و سهمیه سوخت در آذر ماه وجود نخواهد داشت.



با توجه به اجرای اختصاص سهمیه بنزین منطقه ای خودروهای عمومی و تاکسی، آذر ماه سالجاری هم سهمیه بنزین نیمه یارانه ای تاکسی‌های استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و شهر تهران حدود 20 درصد افزایش یافته است.