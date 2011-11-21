فصل آخر تاریخ دراماتیک لیبی/ بازداشت پسر قذافی در لباس پدر

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های مختلف خبری امروز یکشنبه در گزارشهای خود به بررسی چگونگی بازداشت سیف الاسلام پرداخته و تصاویری از جنجالی ترین پسر قذافی منتشر کرده اند.

در این میان خبرگزاری فرانسه با انتشار تصویری از سیف الاسلام که وی را در لباسی مشابه پدرش نشان می دهد، نوشت: مقامات لیبی پس از بازداشت پسر ارشد قذافی بر محاکمه عادلانه وی تاکید کردند.

بر این اساس، پیش بینی می شود مقامات شورای انتقالی لیبی در نظر داشته باشند بر خلاف تقاضای مطرح شده از سوی دادگاه بین المللی جنایات جنگی لاهه، سیف الاسلام را در دادگاههای لیبی محاکمه کرده و وی را به سزای اعمالش برسانند.

"محمد العلاقی" وزیر دادگستری و حقوق بشر لیبی روز گذشته شنبه در واکنش به دستگیری سیف الاسلام بدون اعلام تاریخی دقیق اظهار داشت: وی در جنوب لیبی (شهر الزنتان) بازداشت شد.

در همین حال منابع آگاه با اشاره به بازداشت پسر ارشد قذافی که به منزله دست راست وی در رژیم سابق عمل می کرد، تاکید دارند که عملیات دستگیری وی تنها چهار روز طول کشید.

"نیکول تامسون" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با ابراز امیدواری درباره همکاری شورای انتقالی لیبی با دادگاه لاهه در مسئله سیف الاسلام اظهار داشت: بازداشت وی گام دیگری در راستای پایان بخشیدن به دوران سیاه 40 سال گذشته در تاریخ لیبی است که در نهایت به مردم لیبی در انتقال به سوی آینده با ثبات و بهره مند از دموکراسی رهنمون می سازد.

خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی با عنوان " بازداشت سیف الاسلام دوران دراماتیک لیبی را به آخر می رساند" نوشت: سیف الاسلام یک ماه پس از مرگ پدرش در یک عملیات بدون خونریزی در شهر الزنتان بازداشت شد تا مقدمات محاکمه اش در طرابلس فراهم شود.

در این گزارش آمده است: سیف الاسلام 39 ساله که فارغ التحصیل دانشگاههای لندن است، پس از چهار دهه حکومت قذافی بیشترین شانس را برای جانشینی پدرش داشت. وی در هنگام بازداشت لباسی مشابه لباسهای معروف پدرش به تن داشت و موهای صورتش بلند شده بود.

خبرگزاری آلمان نیزبا پوشش خبر بازداشت سیف الاسلام ازانتشار فیلمی ویدیویی(که با گوشی تلفن همراه گرفته شده) از سوی تلویزیون رسمی لیبی خبر داد که در آن پسر قذافی با دستی بانداژ شده صحبت می کند. وی در این تصاویر به دیوار تکیه زده و در شمایل رقت انگیزی دیده می شود.

خاطر نشان می شود سیف الاسلام در نهایت روز گذشته پس از ماهها جنگ و گریز توسط انقلابیون این کشور دستگیر شد.