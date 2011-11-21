به گزارش خبرنگار مهر، مرجان ریاحی مستندساز و پس از مدیریت هیئت داوران بخش فیلم کوتاه جشنواره "فیل طلایی" به عنوان رئیس هیات داوران "نتپک" بنیاد توسعه سینمای آسیا به پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم "شبهای سیاه" استونی رفت.
همچنین چهار فیلم سینمایی ایرانی در بخشهای مختلف این جشنواره حضور دارند. "جدایی نادر از سیمین" ساخته اصغر فرهادی در بخش منتقدان بینالمللی اسکرین"، "سوگ" ساخته مرتضی فرشباف در بخش اوراسیا، "به امید دیدار" ساخته محمد رسولاف در بخش پانزده فیلم منتخب و "آقا یوسف" ساخته علی رفیعی در بخش پانوراما حضور دارند.
پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم "شبهای سیاه" 27 آبان ماه آغاز شده و تا 8 آذرماه در شهر تالین استونی ادامه دارد.
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