ذکر بی پرده مصائب اهل بیت (ع) یکی از آفات شعر آئینی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابوالقاسم اجاقلو شامگاه یکشنبه در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره منطقه ای شعر آئینی غدیر گفت: یکی از ویژگی های مهم شعر، نگاه غیرمستقیم به مسائل است.

وی افزود: شاعران شعر آئینی همواره باید به این امر توجه داشته باشند که نباید به طور مستقیم به مسائل اهل بیت (ع) وارد شوند چرا که هنر اصلی شعر وادار کردن انسان به شگفتی، تخیل و تفکر است.

اجاقلو با اشاره به اینکه شعر آئینی موفق باید مبتنی بر معرفت و عقلانیت باشد، عنوان کرد: شعر آئینی همواره باید مبتنی بر اصول معرفتی باشد تا جریان کاذبی در آن راه پیدا نکند.

مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان ادامه داد: یکی از امتیازات شعر آئینی زنجان این است که تعلیم و تبیین شان و جایگاه اهل بیت (ع) همواره در آن نمایان و مبتنی بر اصول معرفتی است.

اجاقلو احساسات و عواطف را از دیگر ارکان اصلی شعر آئینی عنوان کرد و گفت: شاعر آئینی باید احساسات و عواطف را در حد توان در شعر خود دخیل کند و باید همواره خود را وقف اهل بیت (ع) کند.

وی با اشاره به اینکه تخیل یک پایه مهم شعر است، ابراز داشت: شعر آئینی موفق شعری است که از قوه تخیل بی بهره نباشد.

مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان ادامه داد: از دیگر مواردی که در موفقیت شعر آئینی موثر است، معنویت است به طوری که اگر شاعر شعر آئینی اهل معنویت نباشد در این حوزه موفق نخواهد بود.

اجاقلو هنر را بهترین ابزار در راستای بیان حقایق و واقعیات عنوان کرد و گفت: هنر و شعر برای بیان واقعیات و حقایق بیشترین تاثیرگذاری را دارد به همین دلیل زبان شعر همواره مورد تاکید پیامبر (ص) بود.