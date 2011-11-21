فرهنگ عاشورا فرهنگ تمام جوامع بشری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل برزگرزاده یکشنبه شب در جمع مسئولان هیئات مذهبی شهرستان ابرکوه اظهار داشت: گاندی در خصوص پند گرفتن از عاشورا و آموزه ساختن آن می گوید: من زندگی امام حسین، آن شهید بزرگ اسلام را به دقت خوانده ام و توجه کافی به صفحات کربلا کرده ام و بر من روشن شده است که اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز شود، باید از سرمشق امام حسین (ع) پیروی کند.

وی افزود: اینگونه صحبتها در نوشته های بسیاری از افراد غیر مسلمان دیده می شود که نشان دهنده نفوذ معنوی این قیام در اینگونه جوامع است.

برزگرزاده یادآور شد: بسیاری از غیر مسلمانان بهتر از برخی از خودیها فلسفه قیام امام حسین (ع) را دریافته اند.

وی عنوان کرد: متأسفانه برخی از کسانی که ادعای مسلمانی می کنند و هنوز اسلام را نشناخته اند با این مسئله روشنفکر مابانه برخورد می کنند.

برزگرزاده با اشاره به اینکه عزاداری بلافاصله از بعد از شهادت امام حسین (ع) آغاز شد، افزود: هیئتهای مذهبی در حقیقت قدیمی ترین نهادهای اجتماعی هستند که تا به حال در این کار نقش آفرین بوده اند.

فرماندار ابرکوه عنوان کرد: شعله عزای حسینی با وجود مخالفت های بسیار در طول تاریخ هیچ گاه خاموش نشده و حتی در زمان رضاخان نیز که شمشیر را برای محو اسلام و مخالفت صریح با عزاداری از رو بسته بودند به شکل های مختلف ادامه پیدا کرد.

برزگرزاده افزود: رسالت هیئت های مذهبی احیای فرهنگ پر شور و شعور عاشورا و تعظیم شعائر اسلامی است.

وی بیان داشت: وقتی زمینه برای عزاداری سرور و سالار شهیدان فراهم می شود و مردم خود را با این مراسم پیوند می دهند، خصوصیات اخلاقی سرور و سالار شهیدان و فداکاری های یاران پاک آن حضرت در آنان تأثیر می گذارد.

برزگرزاده افزود: دقیقا به همین علت است که در چنین ماه های عزیزی جامعه را کنترل شده می بینیم و کمتر شاهد وقوع جرم و جنایت هستیم.

در این مراسم همچنین از پیر غلامان امام حسین (ع) نیز تجلیل شد.