40 درصد محصول چغندر قند نقده هنوز برداشت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی عیسی لو صبح دوشنبه در جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه نقده با اشاره به مشکلات کشاورزان در برداشت این محصول همزمان با شرایط جوی حاکم بر منطقه، افزود: بر اساس پیش بینی های انجام شده کشاورزان در مرحله برداشت و حمل و نقل چغندر قند با خسارت های زیادی مواجه شده که شرکتهای طرف قرار داد بیمه باید آمادگی لازم برای پشتیبانی از آنان و ارائه خدمات در این زمینه را داشته باشند.

وی همچنین پاسخگو نبودن ظرفیت کارخانه قند نقده به نیاز منطقه را یکی از مشکلات اصلی در این زمینه عنوان کرد و بیان داشت: سالانه بیش از شش هزار هکتار از اراضی کشاورزی نقده زیر کشت محصول چغندر قند رفته که در زمان برداشت برای هر کشاورز هفته ای یک برگه جواز برداشت صادر و به هیچ عنوان تامین کننده نیاز آنان نیست.

عیسی لو با بیان اینکه برای برطرف کردن این معضل یا باید ظرفیت کارخانه متناسب با کشت محصول افزایش و یا سطح زیر کشت چغندر قند در منطقه کاهش یابد، ادامه داد: به دلیل سفت شدن زمین در اثر بارندگیهای اخیر مشکلات بسیاری برای کشاورزان ایجاد شده و برداشت چغندر قند با طی مدت زمانی طولانی در حال انجام است.

نقده از شهرستانهای جنوبی آذربایجان غربی یکی از مراکز اصلی تولید و فرآوری چغندر قند در استان است.