ساخت بازی ویژه مربی رئال مادرید/ "مورینیو" بازی موبایل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کسانی که طرفدار فوتبال هستند یا به شکلی با فوتبال در ارتباط هستند و به سرمربی سابق تیم چلسی، "خوزه مورینیو" نیز علاقمندند شاید از شنیدن خبر ساخت بازی ویژه گوشی های اندرویدی که بر اساس این مربی جنجالی ساخته شده، خوشحال شوند.

این بازی در دسته بندی های مختلف از قبیل مدیریتی، عملیاتی و ورزشی خواهد بود. بازی "Mourinho Special One" کاربر را در برابر رایانه قرار خواهد داد و تمامی حریفان بر اساس شخصیت و عملکرد بزرگترین مربیان جهان فوتبال طراحی شده اند. محیط این بازی تخیلی بوده و کاربر باید علیه مربیان دیگر و تیمهایشان مبارزه کند تا بتواند خود را به عنوان بهترین معرفی کند.

در این بازی بازیکنانی با قدرتهای ویژه حضور دارند و کاربر می تواند در کنار آن از ویژگی هایی از قبیل فریادهای معروف مربیان و تشکیلات تاکتیکی متعددی استفاده کند.

بر اساس گزارش دروید گیمر، نتیجه نهایی مبارزات متناسب با نحوه استفاده از امکانات این بازی تعیین خواهد شد. بازی Mourinho Special One هنوز در دست تکمیل است و تا ژانویه سال 2012 وارد بازار اندروید نخواهد شد.