تيم ملي فوتبال ايران باهواپيماي اختصاصي عازم بحرين مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ملي كه روز 16 بهمن ماه درديداري دوستانه درجزيره كيش به مصاف تيم اشتورم گراتس اتريش خواهد رفت، پس ازانجام اين ديداراردوي دوروزه اي را دراين جزيره برپا خواهد كرد تا با توجه به نزديكي آب وهواي كيش با بحرين بازيكنان درشرايط مشابهي به تمرينات خود ادامه دهند .

براساس برنامه ريزي مسوولان فدراسيون فوتبال وپرهيزازهرگونه مسئله حاشيه اي قراراست تيم ملي روز20 بهمن ماه يعني 24 ساعت قبل ازديداربا بحرين با يك فروند هواپيماي چارترازكيش عازم بحرين شود تا خود را براي اولين ديدارمرحله دوم رقابتهاي انتخابي كه روز21 بهمن ماه درشهرمنامه برگزارخواهد شد آماده كند.

علاوه برتيم ملي تيمهاي پرسپوليس وسپاهان نيزطي روزهاي هفتم ويازدهم بهمن ماه ودرفاصله تعطيلي مسابقات ليگ اردوي يكهفته اي وديدارهايي تداركاتي را درجزيره كيش برگزارخواهند كرد.