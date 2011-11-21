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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۳

یک منبع سعودی خبر داد:

اردن پناهگاه نظامیان جداشده از ارتش سوریه

اردن پناهگاه نظامیان جداشده از ارتش سوریه

منابع امنیتی اردنی در گفتگو با یک روزنامه عربستانی اعلام کردند صدها نفر از نظامیان جداشده از ارتش سوریه هم اکنون در اراضی اردن حضور دارند و به راحتی به گشت و گذار در این کشور مشغول هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الشرق عربستان، صدها نظامی جداشده از ارتش سوریه اخیرا وارد خاک اردن شده و به مناطق امن داخل این کشور انتقال داده می شوند. بنابر اعلام منابع امنیتی اردنی این نظامیان سوری بیشتر در شهرها "الرمثا" و "امان" (پایتخت اردن) اسکان داده می شوند و به راحتی به سفر میان سوریه و اردن می پردازند.


برخی نظامیان جداشده از ارتش سوریه

در حالی که اخیرا گزارشهایی درباره ایجاد یک منطقه حائل در مرزهای اردن و سوریه از سوی مقامات اردنی در جهت ایجاد پناهگاهی برای نظامیان ضد نظام اسد به گوش رسیده بود، اما تاکنون منابع دولتی اردن این اخبار را تایید نکرده اند.

این در حالی است که عشایر ساکن الرمثا اردن با تایید حضور نظامیان جدا شده از ارتش سوریه در این منطقه اعلام کردند که این نیروهای نظامی حضور گسترده ای در این منطقه دارند.

خاطر نشان می شود ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه روز یکشنبه بیست و نهم آبان در خصوص مواضع کشورهای عربی گفت : متاسفانه از مواضع کشورهای همسایه درباره بحران سوریه راضی نیستیم.
 
معلم در خصوص حمایت اردن از گروههای مسلح افزود : من در این زمینه نمی توانم اظهارنظر کنم، برادران اردنی ما باید در این زمینه پاسخ دهند.

کد مطلب 1465141

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