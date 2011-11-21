"فیل طلا" به دستان طالبی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی"علفزار" به کارگردانی محمد علی طالبی شب گذشته 29 آبان ماه در اختتامیه هفدهمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان" فیل طلایی" که در حیدرآباد هند برگزار شد جایزه بهترین فیلم بخش مسابقه را از آن خود کرد.

گوهر خیراندیش، نورالدین اعلمی، شعله مهدی و سپهر گودرزی بازیگران این فیلم سینمایی هستند که در خلاصه آن آمده است: زمان کوچ ایل بختیاری است و در آن پدر نوجوانی به نام علی به علت دعوا با دایی خود و کمر دردی که دارد، نمی‌تواند گله شان را به ییلاق برساند .در نتیجه علی تصمیم می‌گیرد که به جای پدر با گله همراه شود. او به اتفاق کبعلی پیرایل و چوپان جوانی به نام صادق گله‌هایشان را به سمت ییلاق حرکت می‌دهد. از سوی دیگر، خانواده علی که با وانت عازم ییلاق شده‌اند در مسیر جاده با مشکلاتی روبه رو می‌شوند و....

مراسم اختتامیه این جشنواره شب گذشته 29 آبان ماه ساعت 20 به وقت ایران پایان یافت. در این دوره از جشنواره 15 فیلم از جمله فیلم سینمایی"دیگری" به کارگردانی مهدی رحمانی در بخش مسابقه حضور داشتند.

این جشنواره هر سال در 14 نوامبرهمزمان با سالگرد تولد جواهر لعل نهرو در شهر حیدرآباد هندوستان آغاز به کار کرده و در طول یک هفته میزبان بیش از یکصد هزار کودک و نوجوان هندی است که از سراسر هندوستان برای شرکت در این جشنواره و تماشای فیلم‌های منتخب به حیدرآباد سفر کرده‌اند.

