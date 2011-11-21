دانشگاه تربیت معلم با 17 طرح در جشنواره ملی حرکت شرکت کرد

علی قائدنیای جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گشایش چهارمین جشنواره ملی حرکت که پیش از ظهر دوشنبه در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران آغاز به کار کرد، اظهار داشت: در این جشنواره دانشگاه تربیت معلم کرج با 17 طرح شاخص که توسط انجمنهای اسلامی این دانشگاه تهیه شده شرکت کرده است.

وی گفت: این دانشگاه گزارش طرحهایی را که از آبان سال گذشته تا آبان امسال برگزار کرده در این جشنواره به نمایش گذاشته است.

قائدنیا از ارائه دستاوردها و گزارش طرحهایی همچون برگزاری همایش بزرگ اعتیاد، بررسی شرکتهای هرمی و تاثیر روانی و اجتماعی آن بر دانشجویان، برگزاری مسابقه بزرگ نجات تخم مرغ از فاصله 30 متری، برپایی کارگاها و سمینارهای آموزشی، بازدیدهای علمی و برپایی جشنواره شکوه دانش به عنوان نمونه ای از این طرحها نام برد.

رابط اجرایی دانشگاه تربیت معلم کرج در چهارمین جشنواره ملی حرکت یادآور شد: این دانشگاه برای نخستین بار و بمنظور آمادگی برای حضور در جشنواره ملی حرکت در خرداد ماه امسال اقدام به برگزاری جشنواره حرکت در خود دانشگاه کرد.

قائدنیا جهرمی درخصوص اهداف جشنواره ملی حرکت گفت: تقویت انجمنهای علمی دانشجویی و کارهای گروهی، جمع آوری گزارش عملکردهای دانشگاهی، ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشگاهها و نهادمند ساختن فوق برنامه های علمی و پژوهشی از جمله این اهداف است.

وی ادامه داد: افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای علمی، جمعی و تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با اساتید، شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنان در ارتقاء علمی دانشگاه و تقویت پیوندهای دانشگاه با بخشهای مختلف اجتماعی و اجرایی از دیگر اهداف پیش بینی شده این جشنواره است.

همچنین قائدنیا که در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر شرکت کرده بود، از بازدید مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از غرفه دانشگاه تربیت معلم کرج خبر داد.