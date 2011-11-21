تحول در علوم انسانی یکی از راهکارهای جنگ نرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد حسین شریفی در سومین همایش ملی ناتوی فرهنگی اظهار داشت: تمام منابع این علوم بر اساس مبنای فکری لیبرالیسم تعریف شده است.

حجت الاسلام شریفی با تاکید بر اینکه هدف از برپایی انقلاب اسلامی حرکت بر مبنای توحید است، گفت: استفاده از قدرت نرم نظام و انقلاب اسلامی تنها راه مقابله تهاجم فرهنگی است.

معاون پژوهشی موسسه امام خمینی (ره) با بیان اینکه فرهنگ، ذهنیت و اندیشه از مؤلفه های قدرت نرم نظام به شمار می رود، عنوان کرد: حضور همه افراد جامعه در خط مقدم این نبرد، دادن قربانیان مضر و مخرب، تسخیر ضمیر افراد به جای تصاحب زمین، تسلط بر ذهن و داشتن بصیرت بالا از ویژگیهای این جنگ محسوب می شود.

شریفی با بیان اینکه تغییر در سبک زندگی تحول همگانی را به همراه دارد، ادامه داد: جنگ نرم در سطح اجتماعی به تغییر جهان بینی انسان، توحید، اصول دین و تخریب ارزشهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و تغییر سبک زندگی می پردازد.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل تبلیغات غرب با استفاده از اینترنت، ماهواره و رسانه های سمعی و بصری حضور برخی از معضلات اجتماعی نظیر پرورش سگ و تمایل به موسیقی های بیمحتوا و فاسد در جامعه افزایش پیدا کرده است.

93 درصد از خانواده های آمریکایی بدون اصالت هستند

معاون پژوهشی موسسه امام خمینی (ره) اضافه کرد: 93 درصد از خانواده های آمریکایی بدون اصالت هستند و در برخی مقاطع ازدواج با حیوان و ربات را نسبت به انسان ترجیح می دهند.

شریفی با اشاره به اینکه در گذشته در شهرهای مختلف ایران بازارها دارای مسجد و حوزه علمیه بود، گفت: امروز بازارهای سنتی جای خود را به پاساژهایی با معماری غیراسلامی داده که هیچگونه فضای معنوی در این مراکز حاکم نیست.

وی موسیقی را عامل ناکارآمدی اراده و عقل انسان دانست و افزود: امروز با مجوز وزارت ارشاد مکتوباتی ترجمه می شود که انتقال دهنده متون خوانندگان شیطان پرست است و بی هویتی و بی بند و باری جوان امروز را به همراه دارد.

معاون پژوهشی مؤسسه امام خمینی (ره) تأکید کرد: اینترنت، فیلم، کارتون و رسانه های مکتوب از ابزارهای جنگ نرم در جامعه تلقی می شود.

وی گفت: دشمن با استفاده از این ابزار به دنبال تبلیغ معنویت های مدرن و تکثیر عرفان های نوظهور در بین نخبگان جامعه است.

وی تاکید کرد: بر خلاف تصور، اسلام گرایی در دنیا رشد تصاعدی دارد به طوری که از سال 2000 تا 2010 یک هزار مسجد در فرانسه ساخته شده و 60 کلیسا نیز به مسجد تبدیل یا تعطیل شده است.

شریفی اضافه کرد: از هر دو نوزادی که در هلند متولد می شود یک نوزاد در خانواده مسلمان پرورش می یابد و براساس پیش بینی ها تا سال 2025 همه هلندی ها مسلمان می شوند.

معاون پژوهشی مؤسسه امام خمینی (ره) با اشاره به فعالیت پنج هزار فرقه دینی در آمریکا بیان کرد: یکی از مصادیق مهم جنگ نرم تبلیغ دین های جدید و ساختگی است.

فعالیتهای فرهنگی جامعه باید هدفمند شود

شریفی تاکید کرد: هدفمند کردن فعالیتهای فرهنگی، تهیه طرح جامع تعلیم و تربیت اسلامی، تقویت و ترویج ارزشها، طراحی الگوی اسلامی و استفاده از ابزارهای مورد استفاده دشمن از دیگر راههای مبارزه در تهاجم نرم دشمن به شمار می آید.

وی با اشاره به توجه ناتوی فرهنگی دشمن به سیاست داخلی کشورها اظهار داشت: تضعیف جایگاه ولایت فقیه به عنوان محکمترین مانع استکبار، ساماندهی نافرمانی های مدنی، ایجاد تفرقه میان مسئولان قوای سه گانه، ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان و استفاده از شعارهای زیبا و جذاب از مؤلفه های اصلی جنگ نرم در سطح سیاسی تلقی می شود.

معاون پژوهشی مؤسسه امام خمینی (ره) گفت: به عقیده برخی از تحلیلگران آمریکایی تنها گزینه باقیمانده غرب در تقابل نرم با جمهوری اسلامی ایران تعارض در سطح بین الملل است.

وی در پایان ضمن تاکید بر حفظ اتحاد و گوش سپردن به فرامین مقام معظم رهبری تاکید کرد: دشمن شناسی و تقویت بصیرت در کنار حرکت در مسیر ولایت توطئه های نرم و سخت دشمن را خنثی می کند.