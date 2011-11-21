اولین مجمع پیشگیری از جرائم در نیروهای مسلح برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین مجمع پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح صبح دوشنبه با حضور محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، عیسی فرهادی استاندار استان البرز، مهدوی راد رئیس کل دادگستری استان البرز، اکبرشاهی فرمانده نیروی انتظامی استان البرز و جمعی از مقامات و فرماندهان نیروهای مسلح در مقر فرماندهی نیروی انتظامی استان البرز برگزار شد.

این مجمع با هدف آسیب شناسی نحوه خدمت وظیفه سربازی و تاثیر آن در ارتکاب جرم در نیروهای مسلح و ضرورت تعامل و ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه های پیشگیرانه و تبیین برنامه مجامع استانی همزمان با هفته بسیج با مشارکت سازمان قضایی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی استان البرز برای اولین بار در استان برگزار شد.