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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۶

بداغی:

47 هزار فقره کارت بیمه طلایی برای فرهنگیان همدان صادر شد

47 هزار فقره کارت بیمه طلایی برای فرهنگیان همدان صادر شد

همدان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه منابع و پشتیبانی آموزش و پرورش استان همدان گفت: در سال جاری 47 هزار و 392 فقره کارت بیمه طلایی برای فرهنگیان استان همدان صادر شده است.

محمد بداغی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد کارت 20 هزار و 398 مورد آن مربوط به زیر پوشش قرار دادن فرهنگیان استان و 26 هزار و 994 مورد آن مربوط به زیر پوشش قرار گرفتن خانواده ها و افراد تحت تکفل آنان بوده است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته نیز در 25 مرکز تابعه استان همدان در مجموع 36 هزار و 165 کارت طلایی صادر شد که 16 هزار و 580 مورد آن مربوط به فرهنگیان و 19هزار و 585 مورد آن مربوط به خانواده ها و افراد تحت تکفل آنان بود.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی آموزش و پرورش استان همدان علت استقبال فرهنگیان زیر پوشش بیمه طلایی را اطلاع و اطمینان آنان از خدمات بیمه طلایی دانست.

بداغی گفت: تاکنون 23 هزار نفر از فرهنگیان رسمی و پیمانی استان همدان عضو این بیمه شده اند.

کد مطلب 1465147

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