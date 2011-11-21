عزاداری زنجانیها برگرفته از نظم و برنامه ریزی خاصی است

به گزارش خبرنگار مهر، حاج والله کلامی زنجانی شامگاه یکشنبه در پنجمین همایش تجلیل از پیرغلامان اهل بیت(ع) و اعلام عزای ماه محرم با بیان اینکه، مردم زنجان در طول تاریخ همواره ثابت کردند که در مسیر ولایت اهل بیت(ع) گام برنمی دارند، افزود: عاشق حادثه حضرت امام حسین(ع) و یاران با وفایش در کربلا با گذشت زمان، جاودانه و تازه تر می شود.

وی با یادآوری اینکه شاعران و مداحان زیادی در استان و شهر زنجان در رسای شهادت اباعبدالله حسین(ع) و یاران باوفایش مداحی کردند، ادامه داد: از زمانهای قدیم، مردم حسینی زنجان در آستانه محرم در هیئات مذهبی محلات، با نوای عاشورایی "ای وای ، حسین وای"شناخته شده است.

کلامی زنجانی، عزداری مردم شهر زنجان را تاثیرگذار و با شعور و شور خاص حسینی مورد تحلیل قرار داد و گفت: عزاداری مردم زنجان از همان ابتدا برگرفته از نظم و برنامه ریزی خاصی بوده است.

در این همایش پنج نفر از پیشکسوتان و پیرغلامان دستگاه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به نام های "جلیل داودی"، "حجت الاسلام قربانعلی عباسی"، "یونس قزلباش طارمی"، "علی محمودی" و "حسین رضایی" مورد تجلیل قرار گرفتند.