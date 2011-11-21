حرکت در صراط مستقیم سیاسی ویژگی‌ اصلی بسیج است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رسانی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز دوشنبه در دیدار با بسیجیان قوه مقننه اظهارداشت: حضور بسیجیان در نقاط محروم کشور و بعد از آن هم حرکت بسیجی‌ها باعث کنترل تحرکات گروهک‌ها در کشور شد.

وی با یادآوری اینکه حصر آبادان با حضور بسیجیان شکسته شد، افزود: زمان بنی‌صدر اوضاع جبهه‌ها با مشکل روبرو بود و وی اجازه نمی‌داد که جریان مردمی در جبهه‌ها شکل بگیرد ولی بعد از عزل وی و با باز شدن فضای جبهه‌ها نیروهای بسیجی وارد صحنه شدند و فتوحات رزمندگان از آن زمان آغاز شد.

لاریجانی با بیان اینکه‌ وقتی جریان مردمی بسیج در کشور وارد عرصه می‌شود می‌بینیم که همواره موفقیت کسب می‌کنیم و دشمن هم این را می‌داند، گفت: شاهد بودیم که طی دوره‌هایی در کشور ما برخی شروع به تخریب بسیج کردند که این مسئله بی‌حکمت نبود چرا که فتوحات بزرگ در کشور ما توسط بسیج انجام می‌گیرد.



رئیس قوه مقننه ادامه داد: چند اصل برای حرکت بسیج از ابتدا وجود داشت که ویژگی‌های معنوی حرکت بسیج یکی از این مسائل است و بسیج برپایه معنویت شکل گرفته است.