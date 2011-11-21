  1. سیاست
  2. سایر
۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

لاریجانی:

حرکت در صراط مستقیم سیاسی ویژگی‌ اصلی بسیج است

حرکت در صراط مستقیم سیاسی ویژگی‌ اصلی بسیج است

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با بسیجیان قوه مقننه با تأکید بر نقش تأثیرگذار بسیج در جامعه، بسیج را حافظ منافع ملی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رسانی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز دوشنبه در دیدار با بسیجیان قوه مقننه اظهارداشت: حضور بسیجیان در نقاط محروم کشور و بعد از آن هم حرکت بسیجی‌ها باعث کنترل تحرکات گروهک‌ها در کشور شد.

وی با یادآوری اینکه حصر آبادان با حضور بسیجیان شکسته شد، افزود: زمان بنی‌صدر اوضاع جبهه‌ها با مشکل روبرو بود و وی اجازه نمی‌داد که جریان مردمی در جبهه‌ها شکل بگیرد ولی بعد از عزل وی و با باز شدن فضای جبهه‌ها نیروهای بسیجی وارد صحنه شدند و فتوحات رزمندگان از آن زمان آغاز شد.

لاریجانی با بیان اینکه‌ وقتی جریان مردمی بسیج در کشور وارد عرصه می‌شود می‌بینیم که همواره موفقیت کسب می‌کنیم و دشمن هم این را می‌داند، گفت: شاهد بودیم که طی دوره‌هایی در کشور ما برخی شروع به تخریب بسیج کردند که این مسئله بی‌حکمت نبود چرا که فتوحات بزرگ در کشور ما توسط بسیج انجام می‌گیرد.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: چند اصل برای حرکت بسیج از ابتدا وجود داشت که ویژگی‌های معنوی حرکت بسیج یکی از این مسائل است و بسیج برپایه معنویت شکل گرفته است.

وی افزود: بسیج افراد را از نظر معنوی می‌سازد در حالی که در نحله‌های دیگر این طور نیست. بر این اساس می‌بینیم که رهبری همیشه به معنویت بسیج تاکید دارند.

لاریجانی تصریح کرد: ممکن است در فضاهای کسب و کار روزانه غفلت‌هایی به وجود آید که در بسیج این فضا وجود ندارد.

وی افزود: شهید مطهری در دهه آخر عمر خود یک سیر و سلوک معنوی را پایه‌گذاری کرد و با روش مشخصی حال معنوی را طی کرد.

رئیس قوه مقننه گفت: تشکلی که پایه ‌اش بر معنویت باشد، از خودگذشتگی آن از سایر گروه‌ها بیشتر است که این مسئله یک نقطه قوت محسوب می‌شود.

وی ویژگی‌ مردمی بودن را یکی دیگر از ویژگی‌های بسیج برشمرد و افزود: بدنه بسیج بدنه مردمی و بسیج به مردم نزدیک است و به همین دلیل می‌بینیم که نیازهای اصلی مردم در بسیج دیده می‌شود.

لاریجانی افزود: نکته بعدی ویژگی ایثارگری بسیج است، در دنیا هر روزه عده‌ای متولد می‌شوند و زندگی خود را ادامه می‌دهند. اما افراد کمی هستند که می‌خواهند با همه هستی خود از اهداف ‌شان صیانت کنند و آن افرادی که با همه هستی خود وارد صحنه می‌شوند تنها می‌توانند اوضاع را تغییر دهند.

رئیس قوه مقننه بیداری که حضرت امام (ره) به وجود آورد، ویژگی ایثارگری را در ملت بیان و اضافه کرد: امروز در کشورهای مختلف می‌بینیم که برخی از آنها چیزی از نظر پول و امکانات کم ندارند اما در مقابل غرب از خود انعطاف نشان دادند و دلیل این مسئله هم این بود که آن عده اصلی به عنوان اصل جهاد ندارند.

وی با تاکید بر اینکه یک انسان مجاهد همیشه از زندگی خود احساس غرور و سربلندی می‌کند، یادآور شد: دلیل اصلی این مسئله در این است که آن فرد به وظیفه خود عمل کرده است.

لاریجانی گفت: صراط مستقیم سیاسی یکی دیگر از ویژگی‌های بسیج است یعنی معیار بسیج رهبر انقلاب است و مسیری که رهبری مشخص می‌کنند را می‌پیماید و این یک امر اعتلا بخش برای بسیج است که هم از نظر شرعی و هم از نظر عرفی درست است.

وی با بیان اینکه رهبری که در شرایط مختلف همواره نجات بخش کشور بوده ادامه داد: ولایت فقیه حرکت امت اسلامی را به سمت آرمان‌ها سوق می‌دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در مسئله هسته ‌ای شاهد بودیم که در دولت‌های مختلف فراز و فرودهای زیادی داشتیم اما آن جایگاهی که مسئله اتمی را برای ما هدایت کرد، ولایت فقیه بود.

لاریجانی افزود: در مسائل منطقه‌ای هم گاهی به خاطر قیل و قال‌هایی که گاها به وجود می‌آمد، هولی در دل برخی افراد دیده می‌شد ولی ولایت فقیه مثل کوه مقابل همه این مسائل ایستادگی کرد.

وی 4 رکن ذکر شده را ارکان تکامل بخش برای بسیج دانست و گفت: بسیج عامل حفظ منافع ملی کشور است و بر این اساس باید در همه بخش‌ها از بسیج استفاده کرد البته نه استفاده ابزاری چرا که بسیج سایه ‌بان اقتدار ملی و عامل پایداری کشور است.
کد مطلب 1465154

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها