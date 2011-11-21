سپیدان مقام اول تولید گل شاخه بریده را در فارس دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس مسئول واحد باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی سپیدان گفت: شهرستان سپیدان با سطح زیر کشتی معادل 50 هزار متر مربع انواع گلخانه های تولید گل، مقاماول تولید گل شاخه بریده را در سطح استان فارس به خود اختصاص داده است.

اردوان آزادی افزود: این در حالی است که با عنایت به وجود آب و هوای بسیار مطلوب همه ساله از سراسر استان فارس و بخصوص شهرستان، سرمایه گذاران علاقمند جهت اجرای طرح گلخانه ای اقدام می کنند و این مدیریت موفق شده تاکنون نسبت به صدور 10 فقره پروانه تأسیس جدید جهت متقاضیان اقدامات لازم انجام دهد.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود در صورت تخصیص اعتبارات لازم میزان سطح زیر کاشت کنونی به دو برابر افزایش یافته و سهم شهرستان در تولید انواع محصولات گلخانه ای بیش از پیش افزایش یابد.

در حال حاضر از تعداد 10 واحد گلخانه تولید گل، سالانه پنج میلیون شاخه گل بریده روانه بازارهای مصرف می شود.