به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دیوید گوا مدیر مرکز چستر رونینگ برای مطالعه دین و زندگی عمومی گفت: علاقه به شناخت اسلام به شکل بسیار شگفت انگیزی افزایش پیدا کرده است.اما بیشتر این علاقه به سیاست اسلام معطوف است که از این واکنش مدرن به مدرنیته فراتر نمی رود، اما از آنجایی که مسلمانان همسایه ما هستند، مسیحیان مسئولیت شناخت آنها را برعهده دارند.

وی افزود: این شناخت نباید در حد تصویری که رسانه ها از آنها ارائه می دهند باقی بماند و نباید الهام گرفته از تصویری باشد که عده ای افراط گرا و منتقدان سکولار آنها سعی در القای آن دارند، بلکه باید راهی پیدا کنند که در دنیای مدرن با تمام ویژگیهای خود ابعاد معنوی و دینی زندگی همسایگان خود را بشناسند.

این مرکز در دانشگاه آلبرتا در شهر کالگری کانادا از امروز دوشنبه 30 آبان ماه نخستین مجموعه از این سخنرانیها را با عنوان " تبدیل افراد به نمادها" آغاز می کند. این سخنرانی به بررسی چشم انداز تصاویری می پردازد که تحریک کننده ترس و خشم هستند، میان افراد اختلاف افکنی کرده و مسلمانان را به نمادهای وحشت جامعه تبدیل می کنند.

سخنرانی دوم با عنوان چشم انداز گفتگوی اسلام و مسیحیت روز دوشنبه 7 آذر ماه برگزار می شود. در این سخنرانی که از سوی دیوید گوا مدیر مرکز چستر رونینگ برای مطالعه دین و زندگی عمومی ارائه می شود شرکت کنندگان را به تأمل و بحث درباره راه های مختلفی که برای مقابله با سوء استفاده از دین وجود دارد راهنمایی وا می دارد.

سخنرانی سوم با محوریت گفتگوهای باستانی و مدرن برگزار و به چگونگی زندگی مسلمانان و مسیحیان قرن هفتم در کنار یکدیگر پرداخته و این مقایسه را تا امروز ادامه می دهد تا مشخص شود مسیحیت و غرب چه درسی می توانند از این واقعه بگیرند.

تفکر درباره حضرت محمد عنوان سخنرانی چهارم است که به بررسی تصاویر منعکس شده حضرت محمد(ص) و حضرت مسیح می پردازد و راه جدیدی را پیش روی مسیحیان برای فکر کردن به پیامبر اسلامی می گذارد. تاریخ دو سخنرانی آخر هنوز اعلام نشده است.

گوا که اعتقاد دارد ارتباط مستقیم وی با مسلمانان مرزهای جدیدی را برای این سخنرانیهای بین دینی باز کرده گفت: من کارشناس اسلام و جامعه اسلامی نیستم اما کارهای بسیاری در طول سالهای متمادی در این عرصه انجام داده ام و دوستان خوبی در جامعه اسلامی و حتی در کشورهای اسلامی دارم.

مسلمانان کانادا 9/1 درصد از جمعیت 8/32 میلیونی این کشور را تشکیل داده اند و با این جمعیت اسلام دومین دین بزرگ این کشور پس از مسیحیت کاتولیک است.