بسیجیان با هوشیاری در برابر استکبار جهانی ایستادگی خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین صبح دوشنبه به مناسبت هفته بسیج در دیدار با جمعی از فرماندهان بسیج استان قزوین به نقش این نهاد مردمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی پرداخت و اظهارداشت: دشمنان از هر گونه فرصتی برای ضربه زدن به این نظام برآمده از خون شهدا هستند که باید با بصیرت خود نقشه های دشمنان را خنثی کنیم.

وی تشکیل بسیج را نشانه تدبر و درایت امام راحل (ره ) دانست و بیان کرد: امام بزرگور با دور اندیشی خود واقف بودند که انقلاب اسلامی ما با توجه به ماهیت استکبار ستیزی و ظلم ستیزی در آینده با دشمنانی روبرو می شود و برای مقابله با آنها باید قدرتمند باشد.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری به حضور پر شور بسیج در هشت سال دفاع مقدس اشاره و عنوان کرد: امروز بسیج در کشور به عنوان یک جمعیت مدافع انقلاب و اسلام بوده و همین بسیجیان ما در هشت سال دفاع مقدس افتخار آفرینی کردند و دشمن تا دندان مسلح را از خاک این نظام مقدس به بیرون راندند.

آیت الله باریک بین به حفظ آمادگی بسیجیان در مقابله با هر گونه تهدیدی از طرف دشمنان اشاره کرد و گفت: بسیج برای مقابله با دشمن و دفاع از نظام باید در همه صحنه ها حاضر باشند.

وی به بیداری اسلامی در کشورهای منطقه اشاره کرد و افزود: امروز این بیداری که در کشورهای منطقه روی داده بواسطه این است که مردم این کشورها می خواهند اسلام واحکام الهی و قرآنی را در آن کشور رواج دهند.

سرهنگ مهدی طاهرخانی فرمانده سپاه ناحیه شهرستان قزوین نیز در این مراسم بسیج و هفته بسیج را یادآور شهدای ولایتمدار بسیجی دانست و گفت: بسیجیان ما امروز با حفظ سلاح ایمان و روحیه شهادت طلبی و با بصیرت گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب از هر گونه تهدیدی از طرف دشمنان با پاسخ کوبنده از طرف این بسیجیان هوشیار روبرو خواهند شد.