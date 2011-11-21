به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدارهای هفته چهاردهم از دوررفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از سه شنبه هفته جاری به انجام میرسد، صبای قم روز چهارشنبه دوم آذرماه در تهران میهمان تیم فوتبال نفت تهران خواهد بود.
پیش از این سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود که دیدار صبای قم و نفت تهران روز پنجشنبه سوم آذرماه در قم برگزار میشود اما با تغییر زمان این بازی از سوی سازمان لیگ برتر، دیدار صبا و نفت تهران به روز چهارشنبه موکول شد.
بر اساس زمان جدید اعلام شده از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، تیمهای فوتبال صبای قم و نفت تهران در مصافی حساس از هفته چهاردهم دور رفت رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس از ساعت 15 و 15 دقیقه چهارشنبه این هفته به میزبانی نفت تهران در ورزشگاه شهید دستگردی تهران به مصاف یکدیگر میروند.
صبا و نفت تهران در دیدار رفت لیگ یازدهم در حالی در جدال تیم های دوم و سوم جدول لیگ برتر به مصاف یکدیگر میروند که در دوره دهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور یعنی فصل گذشته مسابقات، در بازی رفت دو تیم که در ورزشگاه راه آهن شهرک اکباتان تهران برگزار شد، تساوی بدون گل دو تیم رقم خورد تا امتیازها تقسیم شود.
در این دیدار که از هفته نهم فصل گذشته مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در تهران برگزار شد، نفتی ها صاحب یک ضربه پنالتی نیز شدند اما مهدی واعظی سنگربان سابق صبا این پنالتی را مهار کرد تا این تیم در مقابل صبا متوقف شود.
اما بازی برگشت دو تیم در فصل گذشته رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در حالی در ورزشگاه یادگار امام شهر مقدس قم برگزار شد که صبای قم نتوانست این بار نفت تهران را با مربیگری حسین فرکی شکست دهد و در پایان با تساوی دو بر دو برابر میهمان خود متوقف شد.
در لیگهای قبل از آن دو تیم مصافی با یکدیگر نداشتهاند زیرا نفت تهران از لیگ دهم وارد رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور شد و بدین ترتیب سومین مصاف تاریخ فعالیت دو باشگاه در فوتبال باشگاههای برتر کشور روز چهارشنبه دوم آذر ماه در ورزشگاه دستگردی تهران رقم خواهد خورد.
در جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور هم اکنون شاگردان عبدالله ویسی در تیم فوتبال صبای قم با کسب 26 امتیاز رتبه سوم را در اختیار دارند و نفت تهران نیز از بازیهای قبل خود همین تعداد امتیاز را کسب کرده است.
این دو تیم با شرایطی کاملا مشابه به یکدیگر، بعد از تیم فوتبال استقلال تهران در مکان های دوم و سوم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور قرار دارند و تیمی که بتواند این مسابقه را به سود خود خاتمه دهد، احتمالا به صدر جدول می رود.
قم - خبرگزاری مهر: روز برگزاری دیدار تیمهای فوتبال صبای قم و نفت تهران تغییر کرد و این دیدار نسبت به زمان اعلام شده قبلی یک روز زودتر برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدارهای هفته چهاردهم از دوررفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از سه شنبه هفته جاری به انجام میرسد، صبای قم روز چهارشنبه دوم آذرماه در تهران میهمان تیم فوتبال نفت تهران خواهد بود.
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