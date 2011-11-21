برگزیدگان جشنواره منطقه ای شعر آئینی غدیر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نفرات برتر چهارمین جشنواره منطقه ای شعر آئینی غدیر شامگاه یکشنبه با حضور شاعران و هنرمندان از 7 استان کشور معرفی شدند.

در چهارمین جشنواره منطقه ای شعر آئینی غدیر که در سال جاری به دو زبان ترکی و فارسی برگزار شد، شاعران و هنرمندان استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همدان، قزوین، اردبیل، گیلان و زنجان با هم به رقابت پرداختند.

در گروه سنی الف، علی حنیفه از استان زنجان، وحید طلعت از استان آذربایجان غربی و علی سلیمانی از استان همدان به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

حسن پاکزاد از استان زنجان، رضا نیکوکار از استان گیلان و لیلا عبدی از استان زنجان به ترتیب رتبه های اول تا سوم را در گروه سنی ب به خود اختصاص دادند.

در بخش شعر ترکی در گروه سنی الف، امیر نصیری از استان زنجان رتبه اول، ابراهیم نوربخش از استان زنجان رتبه دوم و روزبه صمدی از استان اردبیل رتبه سوم را کسب کردند.

در گروه سنی ب، بخش شعر ترکی هیچ شرکت کننده ای وجود نداشت.

در پایان مراسم اختتامیه جشنواره منطقه ای شعر آئینی غدیر از خوشنویسان همایش "کاتبان غدیر" نیز تجلیل به عمل آمد.

محسن عطوفی، رحیم دودانگه، علی ملکی، محسن محمدی، محمد رحیمی، رضا آقا محمدی، ایرج شاهمرادی، حسن نیک بین، حسام عندلیبی، سید هادی صادقی، محمد رضا عصفوری، رضا خدایی، اصغر محمدی و عباسعلی نوری، از جمله خوشنویسانی بودند که در همایش کاتبان غدیر آیات منسوب به حضرت علی (ع) را کتابت کردند.