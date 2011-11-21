20 اتاق جدید در کاوش های روستای "ارزانفود" همدان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بیات افزود: کشف 80 اتاق حاصل کاوشهای هیئت باستان شناسی مستقر در روستای دستکند ارزانفود است.
بیات عنوان کرد: در فصل سوم کاوشهای باستانشناسی ارزانفود اطلاعات متعددی از استقرار دورههای تاریخی در این مجموعه به دست آمده است.
وی همچنین معماری غنی مجموعه دست کند ارزانفود را به دوره ایلخانی نسبت داد و یادآور شد: این مجموعه شامل فضاهایی ساخته شده با سنگهای قلوه ای رودخانه ای و ملات گل است.
بیات با بیان اینکه کاوشهای فصل سوم در دو بخش مختلف به انجام رسید، گفت: در بخش اول کاوشهایی که در حفاریهای سال گذشته انجام شده بود پاک سازی و مستندسازی شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان افزود: در بخش دوم نیز بررسی و شناسایی فضاهای جدید در دستور کار قرار گرفت.
بیات با اشاره به اینکه ساختار اولیه این مجموعه به دوره اشکانی تعلق دارد، عنوان کرد: غار زیرزمینی ارزانفود دارای لایههای سطحی است و به دوره سلجوقی، ایلخانی و تیموری مربوط میشود.
وی گفت: این شهر زیرزمینی دست کند در 17 کیلومتری همدان واقع شده و کاوشهای باستانشناسی برای کشف پیشینه تاریخی آن ادامه دارد.
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