کردستان میزبان جشنواره تئاتر منطقه ای/ 10 گروه نمایشی در سنندج رقابت می کنند

عبید رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با همکاری انجمن هنرهای نمایشی کردستان، جشنواره منطقه سه تئاتر فجر با حضور گروه های نمایشی از پنج استان کشور و به مدت سه روز در سنندج برگزار می شود.

وی ادامه داد: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته و با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سنندج به عنوان میزبان جشنواره منطقه ای تئاتر فجر انتخاب شد و قرار است گروه های منتخب نمایشی از استان های ایلام، لرستان، کرمانشاه، زنجان و مرکزی آثار خود را برای انتخاب برای حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر به نمایش بگذارند.

دبیر اجرایی جشنواره منطقه سه تئاتر فجر بیان کرد: در این دوره از جشنواره در مجموع 10 گروه نمایشی و با بیش از 150 هنرمند رقابت می کنند و قرار است که در پایان دو تا سه کار منتخب برای حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شوند.

رستمی با اشاره به اسامی داوران جشنواره منطقه سه تئاتر فجر در سنندج عنوان کرد: سهراب سلیمی، شهرام کرمی و اردشیر صالح پور کار قضاوت نمایش های حاضر در این جشنواره را بر عهده دارند.

وی گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته نمایش های حاضر در این جشنواره در سالن آمفی تئاتر و پلاتو انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان واقع در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج اجرا می شوند.

وی در پایان ضمن دعوت از مردم سنندج برای تماشای نمایش های حاضر در این دوره از جشنواره یادآور شد: جشنواره منطقه سه تئاتر فجر در سنندج از روز سه شنبه و راس ساعت 10 صبح آغاز می شود و قرار است که در روز سوم ضمن برگزاری مراسم اختتامیه از نفرات و گروه های برتر تقدیر شود.