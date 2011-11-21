سیستم مبتنی بر ارزشهای اسلامی را در تونس برقرار می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، "راشد الغنوشی" رئیس حزب اسلامگرای النهضه تونس و پیروز انتخابات اخیر در این کشور در گفتگو با روزنامه آلمانی "زوددویچه سایتونگ" اظهار داشت : ما می خواهیم یک سیستم دموکراتیک را در تونس برقرار کنیم که قواعد دموکراسی و ارزشهای اسلامی را مورد توجه قرار می دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما انتظار پیروزی حزبتان را در انتخابات اخیر تونس داشتید، گفت : من از این نتیجه غافلگیر نشدم. ما یک پدیده و حرکت جدید در تونس نیستیم، بلکه یک حزب قدیمی چهل ساله هستیم. بسیاری از اعضای حزب ما تحت رژیم دیکتاتوری بن علی در زندانها بودند.

الغنوشی در ادامه خاطر نشان کرد: ما باید بیکاری را در کشورمان کاهش دهیم. اسلام یک انرژی بی نظیر است. تونس در گذشته به این دلیل که رژیم سابق این نیروی حرکتی مثبت را فعال نمی کرد، شکست خورده است. حزب اسلامگرای النهضه می خواهد عدالت خواهی، صداقت و صفا را به خانواده ها و جامعه تونس برگرداند.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: مقید بودن به اعتقادات مذهبی یک موضوع شخصی است. دولت تونس رفاه و تامین نیازهای شهروندان را مد نظر دارد.

الغنوشی در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد: در غرب متاسفانه تعصب و غرض ورزی درباره اسلام بسیار گسترش پیدا کرده است. بسیاری از خبرنگاران فکر می کنند که اسلام با حقوق بشر و آزادی هماهنگ و سازگار نیست و دینی سرکوبگر است، این دید درستی نیست. ما به اسلامی اعتقاد داریم که با دموکراسی و آزادی کاملا هماهنگ است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت : من وعده داده ام که نه در حکومت و نه به عنوان نماینده پارلمان یک سمت رسمی در کشور نداشته باشم و سر قول خود هستم. انقلاب تونس دستاورد جوانان این کشور است. انسانهایی با موهای سیاه نیروی محرک در این حرکت انقلابی بودند نه انسانهای پیر با موهای سفید.

وی افزود: به نظر من ما در یک مسیر به سوی دموکراسی پایدار قرار داریم و من نقش خود در این مسیر را خارج از عرصه سیاسی و به عنوان یک مشاور روشنفکر می بینم. من می خواهم بار دیگر در نقش یک عالم دینی فعالیت کنم . جهان اسلام بزرگتر از کشور تونس است.

رهبر حزب اسلامگرای النهضه تونس درباره جریان اسلام افراطی نیز اظهار داشت : چنین جریانی توانست تنها در زمان غیبت ما و با نفوذ عوامل بیگانه در کشور تونس شکل بگیرد.اسلامی که ما در تونس آن را محقق خواهیم کرد هیچ ارتباطی با سرکوبگری نداشته و هیچ توجیهی برای افراط گرایی وجود ندارد.

وی افزود: ما می توانیم در تونس حالا به یک وضعیت برگردیم که از نظر من کاملا معمولی است. یک تونس و یک حزب النهضه بدون افراط گرایی.

رئیس حزب اسلامگرای النهضه تونس در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: بن علی برای تونسی ها تاریکترین بخش از تاریخ کشور آنها را یادآوری می کند. آنها دیگر نمی خواهند این نام را بشنوند.

وی در ادامه درباره گذشته خود اظهار داشت: من بعد از انتخابات 1989 از کشور تونس خارج شدم و بیست و سه سال در تبعید به سر بردم.

الغنوشی در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد: بن علی در زمینه متقاعد کردن کشورهای اروپایی درباره تروریست بودن حزب النهضه هیچ موفقیتی نداشت. بسیاری از اعضای این حزب اسلامگرا برای تبعید به کشورهای اروپایی سفر کردند. ما امیدواریم که کشورهای دموکراتیک با حکومتهای دیکتاتوری هماهنگ نباشند. ما باید علایق خود را روی ملتها و در مسیر ارزشها جهت دهی کنیم.

وی در بخش پایانی این گفتگو اظهار داشت : انقلاب تونس یک زندگی جدید را به من بخشید و برای حزب النهضه و همه مردم تونس یک زندگی نو را ممکن کرد. من خدا را به خاطر هدیه کردن این انقلاب شکر می کنم.