راست افراطی و قتلهای زنجیره ای آلمان؛پرده ای جدید از ناسیونالیسم مدرن اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، این گروه افراطی 9 تبعه خارجی حاضر در آلمان را به قتل رسانده و بر اساس اعلام پلیس مسئول دو انفجار دیگر نیز در این کشوربوده است.

پلیس آلمان تا کنون چهار نفر را در ارتباط با این گروه تروریستی بازداشت کرده است. این گروه در یک فیلم ویدئویی تبلیغاتی خود را مسئول قتل ۹ تبعه خارجی معرفی می ‌کند. البته یک پلیس زن جوان هم قربانی این گروه به شمار می‌ رود.

در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ میلادی ۹ مرد با تبار خارجی در شهرهای مختلف آلمان به قتل رسیدند. این مردان که ترک و یونانی تبار بودند و تمام آنها در مغازه های کباب‌ ترکی (دونر کباب) کار می ‌کردند در نقاط مختلف آلمان و در شهرهای کوچک به طرز فجیعی به قتل رسیدند. تلاش پلیس جنایی آلمان برای یافتن ردپایی از قاتل یا قاتلان بی ‌نتیجه ماند.

صحنه ای از تظاهرات هفته گذشته ترک تباران آلمان در اعتراض به فعالیت راستگرایان افراطی

یک سال بعد در نقطه دیگری از کشور، یک پلیس زن جوان به طرز مشکوکی با شلیک گلوله به قتل رسید. پرونده این قتل نیز به نتیجه‌ ای نرسید. تا اینکه هفته گذشته، اسلحه‌ ای که با آن به این پلیس ۲۲ ساله شلیک شده بود، پیدا شد. این اسلحه در خرابه‌ های یک آپارتمان در شهر کوچک "تسویکاو"‌در شرق آلمان پیدا شد. این آپارتمان توسط دو مرد ساکن آن منفجر شده بود.

نخستین تروریستهای راستگرای افراطی در آلمان



پس از پرس و جو از ساکنان منطقه مشخص شد که یک زن جوان نیز با این دو نفر همخانه بوده است. این زن ساعاتی پس از انفجار آپارتمان خود را به پلیس معرفی کرد و از فعالیت گروهی پرده برداشت که افکار عمومی آلمان را شوکه کرد.

فعالیت این گروه که بر اساس شواهد موجود با شبکه‌ ای از راستگرایان افراطی در کل آلمان ارتباط داشتند بازتاب گسترد‌ه‌ای در رسانه‌ ها و مطبوعات این کشور داشته است.

روز یکشنبه هفته گذشته (۲۲ آبان/ ۱۳ نوامبر) در پی بازداشت فرد چهارمی که با این گروه همکاری داشته است، "هانس پتر فریدریش "وزیر کشور آلمان برای نخستین بار از عبارت "تروریستهای راستگرای افراطی" در مورد این گروه استفاده کرد. فریدریش خواستار روشن شدن هرچه سریع‌تر ابعاد فعالیتهای این گروه شده است. فیلم ۱۵ دقیقه ‌ای که پرده از جنایات برمی ‌دارد

دفتر مجله اشپیگل اعلام کرده است، فیلمی در اختیار دارد که توسط دو مرد کشته شده در شهر تسویکاو ضبط شده و ثابت می‌کند که این دو مرد در "قتلهای زنجیره‌ای کباب ‌ترکی ها" دست داشتند.



صحنه ای از بازداشت راستگرایان افراطی به دست پلیس آلمان

این دو مرد در این فیلم که دادستان کل آلمان آن را یک فیلم تبلیغاتی خوانده، خود را ناسیونال سوسیالیستهای زیرزمینی، مسئول قتلهای زنجیره‌ای و دو انفجار در محله‌ های خارجی نشین استان نورد راین وست ‌فالن معرفی می ‌کنند.

یکی از این دو انفجار سال ۲۰۰۰ میلادی در منطقه یهودیان مهاجر شهر دوسلدورف رخ داد که ۱۰ مجروح برجای گذاشت. و انفجار دوم سال ۲۰۰۴ در منطقه‌ای ترک‌نشین شهر کلن رخ داد و ۲۲ مجروح بر جای گذاشت. عاملان این دو انفجار نیز هرگز شناسایی نشدند.

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روشن شدن بخشی از فعالیتهای این گروه راست گرای افراطی، واکنش سیاستمداران احزاب مختلف آلمان حتی صدراعظم این کشور را در پی داشته است. آنجلا مرکل خواستار هوشیاری بیشتر مسئولان و جامعه در برخورد با فعالیت گروه‌های افراطی شده است.

انتقاد از ارگانهای امنیتی

در حالی که آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان، اقدامات خونین توسط این گروه راست افراطی را ننگی برای آلمان خواند، "زابینه لویت‌هویسر شنارنبرگر" وزیر دادگستری این کشور، خواهان تغییرات ساختاری در "اداره‌ حراست از قانون اساسی آلمان" (سازمان امنیت داخلی این کشور) شد.

"توماس اوپرمن" رئیس نهاد کنترل پارلمانی مجلس آلمان، سازمان امنیت این کشور را متهم کرد که ناموفق عمل کرده است. وی گفت : قابل فهم نیست که چرا اعضای این گروه تروریستی موفق شدند سالها خود را پنهان کنند.

صحنه ای از تظاهرات هفته گذشته ترک تباران آلمان در اعتراض به فعالیت راستگرایان افراطی

هانس کریستیان اشتروبله، یکی دیگر از اعضای نهاد یاد شده نیز گفت : جای تردید نیست که "خطاهای سنگینی" از سوی مقامات امنیتی صورت گرفته است.

زمزمه‌ ممنوعیت فعالیت حزب ناسیونال دموکرات آلمان

قتلهای زنجیره‌ای در آلمان توسط این گروه راست‌افراطی تروریستی، بار دیگر بحث درباره‌ ممنوعیت حزب راست افراطی "ناسیونال دموکرات آلمان" (NPD) را دامن زده است. این حزب حدود بیست سال پس از جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۶۴ تاسیس شد.

بسیاری از سیاسیون و مورخان آلمانی معتقدند که در برنامه‌ و ادبیات این حزب، رگه‌ های مشترک زیادی با حزب نازی آلمان پیش از جنگ وجود دارد. هم اکنون حزب حاکم دموکرات مسیحی آلمان قصد دارد شانس موفقیت درخواست ممنوعیت حزب یادشده توسط دیوان‌عالی آلمان را بررسی کند.

وزیر دادگستری آلمان و چند تن دیگر از دولتمردان این کشور مخالف ممنوعیت حزب ناسیونال دموکرات هستند و معتقدند که این اقدام فعالیتهای این حزب را زیرزمینی و خطرناک‌ تر خواهد کرد. به باور آنان، ممنوعیت این حزب، در باورهای نئونازیها، نژادپرستان و یهودی ‌ستیزان تغییری ایجاد نخواهد کرد.