مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیری اعتبارات مترو تهران خبر داد و افزود: این وظیفه استانداری است. هر چند که این اعتبارات ملی است ولی استانداری به شدت پیگیر است تا در مقاطع مختلف سال این بودجه برای توسعه مترو اختصاص داده شود.

وی افزود: در این میان یک نکته وجود دارد و آن این است که بودجه دولت در طول سال متناسب با درآمدها پرداخت می شود برای همین نباید توقع داشت همان اول سال یکجا پول و اعتبارات مترو را دریافت کرد و این برداشت اشتباه است و افرادی که اینگونه سخن می گویند آشنایی با ردیف بودجه و تخصیص اعتبارات ندارند.

انتقال پایتخت در دستور کار نیست/ بار تهران باید بین چند شهر بزرگ تقسیم شود

استاندار تهران در پاسخ به اینکه کارشناسان اعلام کرده اند وضعیت تهران در زمان زلزله و بحران بسیار خطر ناک بوده و باید پایتخت منتقل شود گفت: من موافق انتقال پایتخت نیستم. بنده معتقدم در امر مدیریت پایتخت می توانیم از روشهایی استفاده کنیم که نیازی به انتقال پایتخت نباشد. ما باید تعدادی از کلانشهرها را در راهبری کشور دخالت دهیم.

تمدن اظهار داشت: باید طرح آمایشی در این موضوع تعریف شود تا لزوما تمام وزارتخانه در تهران متمرکز نشوند. زیرا برخی از وراتخانه ها و شرکتها می توانند در بیرون از تهران منتقل شوند.

وی گفت: با سبک سازی مدیریتی بار تهران موافقم ولی با انتقال پایتخت موافق نیستم و در دستور کار ما نیست. البته این را هم باید اضافه کرد که 140 شرکت در این چند ساله از تهران منتقل شدند و تعداد زیادی از کارمندان هم منتقل شدند.

استاندار تهران تاکید کرد: ما در بحث کوچک کردن تهران، انتقال شرکتها و وزارتخانه ها و انتقال کارکنان پیگیر هستیم و اگر این اقدامات ادامه داشته باشد دیگر نیازی به انتقال پایتخت نیست.

گروهی از افراد جویای کار به دنبال پشت میزنشینی هستند

تمدن در پاسخ به این سئوال که استانداری تهران پیش از این اعلام کرده بود بیکاری در سال 91 ریشه کن می شود گفت: این حرف را چه کسی گفته است. من کاملا تکذیب می کنم زیرا بیکاری به هیچ عنوان ریشه کن نمی شود. هر مقدار که نیرو وارد بازار کار می شود تعدادی از بازار کار خارج می شوند و این چرخه وجود دارد.

وی افزود: بحث سیاستهای اشتغالزایی و کاهش بیکاری بحثی دائمی است و ما باید مرتب شغل ایجاد کنیم ولی چنین ادعایی که در فلان سال هیچ بیکاری وجود ندارد صحیح نیست ولی دولت واقعا دارد در بحث کاهش بیکاری جهادی عمل می کند و اگر دولت اینگونه وارد میدان نمی شد شرایط موجود در کشور کاملا متفاوت بود موج کثیری از بیکاران در کوچه و خیابان سرگردان بودند.

استاندار تهران تصریح کرد: البته باید منشاء این بیکاریها را هم در نظر داشت. برخی از بیکاران هنوز شغل دلخواه خود را پیدا نکرده اند. گروهی دیگر کار و تلاش را مساوی با پشت میز نشینی می دانند و باید این باور را تغییر دهند چون ظرفیت اداری کشور دیگر توان استخدام ندارد و همین مقدار هم باید برایشان چاره اندیشی کرد زیرا مازاد هستند.

وی گفت: دولت هم اکنون در حال ایجاد فرصت شغلی است و افراد جویای کار باید خودشان تلاش کنند تا با این فرصتها شرایط اشتغال خود را فراهم کنند.