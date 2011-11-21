رزمایش مشترک کشورهای حاشیه دریای خزر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آذرتاج، فرمانده نیروهای بخش مرزی منطقه جنوب سرویسهای امنیتی روسیه که در جمع خبرنگاران در باکو صحبت می کرد، گفت : نیروهای مرزی آذربایجان و روسیه بر آن هستند تا سال آینده در دریای خزر رزمایش مشترک برگزار کنند.
این فرمانده روسی که نیکلای لیسینسکی نام دارد، افزود: ما خواهان برگزاری رزمایش فرارتر از چارچوب دوجانبه هستیم، ما می خواهیم دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر از جمله قزاقستان، ترکمنستان و ایران هم در آن حضور داشته باشند.
وی گفت گفتگوها درباره این رزمایش در دیدارهایی که با شرکت فرماندهان نیروهای مرزی این کشورها برگزار خواهد شد انجام می شود.
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