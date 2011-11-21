187 نفر در دوره های کارآفرینی مراکز فنی و حرفه ای یزد آموزش دیدند

علیرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری 187 نفر در دوره کارآفرینی مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان یزد شرکت کرده اند که از این تعداد 132 نفر مرد هستند.

وی ادامه داد: 28 نفر دانشجو و 13 نفر به صورت آزاد در مرکز شماره یک، 24 نفر در سپاه الغدیر، 12 نفر دانشجو و 45 نفر پرسنل سپاه در مرکز خاتم و 66 نفر در مرکز ابرکوه در این دوره ها شرکت کرده اند.

شهبازی با بیان اینکه دوره های کارآفرینی شامل 50 ساعت مقدماتی و 100 ساعت تکمیلی است اظهار داشت: 171 نفر در قالب 14 دوره معادل هشت هزار و 550 نفر - ساعت دوره های مقدماتی کارآفرینی را گذرانده اند.

وی تعداد افراد شرکت کننده در دوره های تکمیلی را 16 نفر اعلام کرد و افزود: آموزش تکمیلی برای این افراد در قالب یک دوره و معادل یک هزار و 600 نفر - ساعت بوده است.

شهبازی ادامه داد: بیش از 50 درصد این افراد وارد بازار کار شده اند.