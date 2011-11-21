تک رقمی شدن بیکاری در کردستان/ طرح سند اشتغال تأیید شد

رامین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با اجرایی کردن برنامه های پیش بینی شده در قالب طرح سند توسعه اشتغال استان کردستان و لزوم مشارکت و همکاری تمام دستگاه های دولتی و بخش خصوصی آمار بیکاری در این استان تک رقمی می شود.
وی با اشاره به شناسایی ظرفیت های استان کردستان در راستای ایجاد فرصت های جدید شغلی اظهار داشت: با تهیه و تدوین این سند که با مشارکت تمامی دستگاه های دولتی انجام شده است فرصت مناسب برای بهره برداری از تمام ظرفیت های استان کردستان فراهم می شود.
دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان یادآور شد: تهیه و تدوین سند توسعه اشتغال استان کردستان به عنوان یک سند بالا دستی در راستای سیاست گذاری صحیح و اصولی برای اشتغال پایدار در استان به شمار می رود و تمام دستگاه های دولتی باید در راستای اجرایی کردن آن مشارکت داشته باشند.
اسدی عنوان کرد: یکی از اهداف اصلی تهیه و تدوین سند توسعه اشتغال استان کردستان هدفگذاری برای ایجاد اشتغال پایدار در قالب برنامه پنجم توسعه است و در این راستا ضمن بررسی نیازهای استان در بخش سرمایه گذاری، ظرفیت های استان نیز شناسایی و مورد توجه قرار می گیرد.
وی افزود: براساس مصوبه دبیرخانه شورای عالی اشتغال کشور دستگاه های اجرایی و استانداری ها موظفند با استفاده از مشاوران ذیصلاح بخش غیردولتی، نسبت به تدوین سند توسعه اشتغال استانها و سند توسعه اشتغال و کار آفرینی ملی در چارچوب سیاست های اجرایی و بسته های اشتغال و کارآفرینی برنامه پنجم برای سالهای اجرای برنامه درکشور اقدام کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان اظهار داشت: اسناد توسعه اشتغال در سطوح دستگاه اجرایی و شهرستان با هماهنگی کمیته برنامهریزی شهرستان ها، کارگروه توسعه اشتغال و سرمایهگذاری استان و شورای برنامهریزی استان تهیه می شود و تا به حال به دلیل حساسیت بالای این طرح بیش از 150 صاحب نظر در مقاطع دکتری و تحصیلات تکمیلی از جمع نخبگان دانشگاهی در این راستا همکاری دارند.
اسدی در پایان اظهار داشت: هم اکنون استان کردستان جزو پنج استان برتر کشور در خصوص تدوین سند توسعه اشتغال است و با توجه به تائید اولیه این طرح انتظار می رود با عملی شدن این طرح نرخ بیکاری در استان تک رقمی شود.
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