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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

اسدی در گفتگو با مهر:

تک رقمی شدن بیکاری در کردستان/ طرح سند اشتغال تأیید شد

تک رقمی شدن بیکاری در کردستان/ طرح سند اشتغال تأیید شد

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از تک رقمی شدن آمار بیکاری در این استان در راستای اجرایی کردن برنامه های سند توسعه اشتغال خبر داد.

رامین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با اجرایی کردن برنامه های پیش بینی شده در قالب طرح سند توسعه اشتغال استان کردستان و لزوم مشارکت و همکاری تمام دستگاه های دولتی و بخش خصوصی آمار بیکاری در این استان تک رقمی می شود.

وی با اشاره به شناسایی ظرفیت های استان کردستان در راستای ایجاد فرصت های جدید شغلی اظهار داشت: با تهیه و تدوین این سند که با مشارکت تمامی دستگاه های دولتی انجام شده است فرصت مناسب برای بهره برداری از تمام ظرفیت های استان کردستان فراهم می شود.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان یادآور شد: تهیه و تدوین سند توسعه اشتغال استان کردستان به عنوان یک سند بالا دستی در راستای سیاست‌ گذاری صحیح و اصولی برای اشتغال پایدار در استان به شمار می ‌رود و تمام دستگاه های دولتی باید در راستای اجرایی کردن آن مشارکت داشته باشند.

اسدی عنوان کرد: یکی از اهداف اصلی تهیه و تدوین سند توسعه اشتغال استان کردستان هدف‌گذاری برای ایجاد اشتغال پایدار در قالب برنامه پنجم توسعه است و در این راستا ضمن بررسی نیازهای استان در بخش سرمایه ‌گذاری، ظرفیت ‌های استان نیز شناسایی و مورد توجه قرار می‌ گیرد.

وی افزود: براساس مصوبه دبیرخانه شورای عالی اشتغال کشور دستگاه ‌های اجرایی و استانداری‌ ها موظفند با استفاده از مشاوران ذیصلاح بخش غیردولتی، نسبت به تدوین سند توسعه اشتغال استان‌ها و سند توسعه اشتغال و کار آفرینی ملی در چارچوب سیاست‌ های اجرایی و بسته‌ های اشتغال و کارآفرینی برنامه پنجم برای سال‌های اجرای برنامه درکشور اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان اظهار داشت: اسناد توسعه اشتغال در سطوح دستگاه اجرایی و شهرستان با هماهنگی کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ‌ها، کارگروه توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان و شورای برنامه‌ریزی استان تهیه می‌ شود و تا به حال به دلیل حساسیت بالای این طرح بیش از 150 صاحب ‌نظر در مقاطع دکتری و تحصیلات تکمیلی از جمع نخبگان دانشگاهی در این راستا همکاری دارند.

اسدی در پایان اظهار داشت: هم ‌اکنون استان کردستان جزو پنج استان برتر کشور در خصوص تدوین سند توسعه اشتغال است و با توجه به تائید اولیه این طرح انتظار می رود با عملی شدن این طرح نرخ بیکاری در استان تک رقمی شود.

کد مطلب 1465181

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