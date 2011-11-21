ضرورت پرداختن به رابطه فلسفه و علوم پایه/ فلسفه ضرورت زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در همایش روز جهانی فلسفه که عصر یکشنبه 29 آبان ماه با عنوان "فلسفه و علوم پایه" برگزار شد، گفت: گرچه روز جهانی فلسفه بهانه ای است برای جمع شدن اهالی فلسفه است، اما نباید به این ایام بسنده کرد چرا که فلسفه ضرورت زندگی است.

وی افزود: هیچ انسانی بی فلسفه زندگی نمی کند، هر انسانی نگاهی به عالم و آدم دارد و این نگاه او، فلسفه است. حتی کسانی که با فلسفه مخالفند با فلسفه زندگی می کنند. فلسفه مثل هوایی است که در آن تنفس می کنیم چون فلسفه یعنی نگرشی که انسان به هستی و آدم دارد.

رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران گفت: مهم این است که اهل فن ارتباط فلسفه را با علوم مختلف تبیین کنند تا عالمانه بدانیم فلسفه چه تأثیری بر علوم و علوم چه رابطه ای با فلسفه دارد.

خسرو پناه افزود: کمتر در کتب فلاسفه اسلامی از تاثیر علم بر فلسفه سخن رفته است اما برخی مثل علامه طباطبایی و شهید مطهری در این باره سخن گفته اند. البته فلاسفه ما کارهایی کرده اند که در آن تأثیر علم بر فلسفه نشان داده شده است که حرکت جوهری ملاصدرا از جمله آنهاست.

وی با اشاره به ضرورت پرداختن به رابطه فلسفه با علوم پایه تصریح کرد: پس از پرداختن به این مباحث باید وارد مسائل جزئی تری شویم. مثل رابطه فلسفه با فیزیک کوانتوم و یا ارتباط کوانتوم با اصل علیت.

خسروپناه در پایان خطاب به اساتید فلسفه گفت: تقاضا دارم اساتید محترم، مؤسسه حکمت و فلسفه ایران را منزل خود بدانند و همانطور که در سالهای گذشته به همت دکتر اعوانی نشست های عالمانه ای برگزار می شد همچنان ما با هدایتگری های ایشان این کار را ادامه می دهیم و شما کمک کنید با برگزاری نشست های تخصصی بین اساتید علوم پایه و فلسفه قرابت بیشتری صورت گیرد.

در بخشی از این همایش دکتر محمد جواد اسماعیلی دبیر علمی همایش فلسفه و علوم پایه به ارائه گزارشی از روند برگزاری روز جهانی فلسفه پرداخت و از انتشار مجموعه مقالات ارائه شده به همایش فلسفه و علوم پایه در 3 مجلد در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش مهر، در ادامه این همایش طی 3 نشست سخنرانان به بررسی رابطه فلسفه با منطق و ریاضیات، فیزیک و زیست شناسی خواهند پرداخت.