مکتبهای نوظهور بدنبال فریب/ برای عارف شدن باید سالها خون دل خورد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست جنبشهای نوپدید دینی و عرفانی با سخنرانی دکتر سید یحیی یثربی امروز یکشنبه 29 آبانماه در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.
دکتر سید یحیی یثربی در ابتدای بحث گفت: ما نباید در علوم انسانی تجربه دنیا را بر روی خود ببندیم، علم میان تمام بشر مشترک است ولی ما هنوز از نقد وحشت داریم مدیران ضعیف نگران موقعیت شغلی خود هستند .
استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی افزود: پژوهشگاهها باید مدیریت تحقیق داشته و مسئله یابی کنند و آنرا بدست محقق و پژوهشگر بسپارند، بعد آنرا مدیریت کنند ببینند چقدر کار انجام شده یا تا کجا کار کردهایم. دنیای جدید دنیای تولید اندیشه است ما آدم دومی میخواهیم که حرف خودش را بزند نه اینکه بگوییم ملاصدرا یا ابن سینا تمام حرفها را در فلسفه اسلامی زدهاند.
وی درباره معنویت و اخلاق در انسانها گفت: انسانها از بدو پیدایش بدنبال معنویت و اخلاق بودهاند و این احساس بشر است کسی آنرا اختراع نکرده، اما براساس نادانیهای بشر از این حس سوء استفاده های فراونی شده و برای بهره کشی انسان از آن استفاده کردهاند.
این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: مکتبهای غیرعقلانی میگویند انسان نباید سر بلند کند بلکه باید مرید و تابع و تسلیم محض باشد. این مکاتب همگی دم از معنویت میزنند اما برای فریب انسانها بکار میروند. پای درس دونفر که مینشینیم فکر میکنیم عارف شدهایم عرفان سالها خون دل خوردن میطلبد.
یثربی با اشاره به اینکه محوریت عرفانها و مکاتب غیرعقلانی بر کوبیدن انسان است و ذات انسان را پلید میدانند اظهار داشت: بر خلاف این مکتبها که باید تسلیم محض شد، دین مبین اسلام بر عقل تأکید دارد و اینکه انسانها مختارند که اسلام بیاورند یا نیاورند. در مسیحیت و مکتبهای عرفانی غیرعقلانی روح انسان در این دنیا زندانی است و بایستی تسلیم شود و ریاضت بکشد تا رهایی یابد ولی در اسلام بسیار بر انسان تکریم و احترام شده است.
وی افزود: در این مکاتب انسان نباید چشم گوش و هوش و عقل خود را بکار بیندازد و تفکر و دانایی بزرگترین گناه بشر محسوب میشود در حالیکه در اسلام بسیار بر تدبر و تعقل در آیات الهی توصیه شده و قرآن میفرماید ما کسانی را که از عقلشان استفاده نکردند کیفر کردیم و دین اجباری و زوری نیست بلکه میفرماید باور کنید نه تسلیم شوید.
این نویسنده و قرآن پژوه در پایان یادآور شد: بایستی در عرفانها و مکاتب عقلی و خردگرایانه وارد شویم نه مکاتب و عرفانهای غیر عقلانی که شگردهایی برای فریب مردم دارند. مکتبهای ضدبشری و عقل ستیز انسانها را تحقیر میکنند و نمیخواهند غیر از خودشان کسی از چیزی سر در بیاورد ولی اسلام میگوید دختر پیامبر(ص) هم که باشی عزتت به عمل توست و دستت در دست پیامبر هم که باشد تا خودت کاری نکنی هدایت نمیشوی.
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