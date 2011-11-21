مکتبهای نوظهور بدنبال فریب/ برای عارف شدن باید سالها خون دل خورد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست جنبشهای نوپدید دینی و عرفانی با سخنرانی دکتر سید یحیی یثربی امروز یکشنبه 29 آبانماه در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.

دکتر سید یحیی یثربی در ابتدای بحث گفت: ما نباید در علوم انسانی تجربه دنیا را بر روی خود ببندیم، علم میان تمام بشر مشترک است ولی ما هنوز از نقد وحشت داریم مدیران ضعیف نگران موقعیت شغلی خود هستند .

استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی افزود: پژوهشگاهها باید مدیریت تحقیق داشته و مسئله یابی کنند و آنرا بدست محقق و پژوهشگر بسپارند، بعد آنرا مدیریت کنند ببینند چقدر کار انجام شده یا تا کجا کار کرده‏ایم. دنیای جدید دنیای تولید اندیشه است ما آدم دومی می‏خواهیم که حرف خودش را بزند نه اینکه بگوییم ملاصدرا یا ابن سینا تمام حرفها را در فلسفه اسلامی زده‏اند.

وی درباره معنویت و اخلاق در انسانها گفت: انسانها از بدو پیدایش بدنبال معنویت و اخلاق بوده‏اند و این احساس بشر است کسی آنرا اختراع نکرده، اما براساس نادانیهای بشر از این حس سوء استفاده های فراونی شده و برای بهره کشی انسان از آن استفاده کرده‏اند.

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: مکتبهای غیرعقلانی می‎گویند انسان نباید سر بلند کند بلکه باید مرید و تابع و تسلیم محض باشد. این مکاتب همگی دم از معنویت می‏زنند اما برای فریب انسانها بکار می‏روند. پای درس دونفر که می‎نشینیم فکر می‎کنیم عارف شده‏ایم عرفان سالها خون دل خوردن می‏طلبد.

یثربی با اشاره به اینکه محوریت عرفانها و مکاتب غیرعقلانی بر کوبیدن انسان است و ذات انسان را پلید می‏دانند اظهار داشت: بر خلاف این مکتبها که باید تسلیم محض شد، دین مبین اسلام بر عقل تأکید دارد و اینکه انسانها مختارند که اسلام بیاورند یا نیاورند. در مسیحیت و مکتبهای عرفانی غیرعقلانی روح انسان در این دنیا زندانی است و بایستی تسلیم شود و ریاضت بکشد تا رهایی یابد ولی در اسلام بسیار بر انسان تکریم و احترام شده است.

وی افزود: در این مکاتب انسان نباید چشم گوش و هوش و عقل خود را بکار بیندازد و تفکر و دانایی بزرگترین گناه بشر محسوب می‏شود در حالیکه در اسلام بسیار بر تدبر و تعقل در آیات الهی توصیه شده و قرآن می‎فرماید ما کسانی را که از عقلشان استفاده نکردند کیفر کردیم و دین اجباری و زوری نیست بلکه می‏فرماید باور کنید نه تسلیم شوید.

این نویسنده و قرآن پژوه در پایان یادآور شد: بایستی در عرفانها و مکاتب عقلی و خردگرایانه وارد شویم نه مکاتب و عرفانهای غیر عقلانی که شگردهایی برای فریب مردم دارند. مکتبهای ضدبشری و عقل ستیز انسانها را تحقیر می‏کنند و نمی‎خواهند غیر از خودشان کسی از چیزی سر در بیاورد ولی اسلام می‎گوید دختر پیامبر(ص) هم که باشی عزتت به عمل توست و دستت در دست پیامبر هم که باشد تا خودت کاری نکنی هدایت نمی‏شوی.