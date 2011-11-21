"اسامه" بازداشت شد/"گرگ تنها" در نیویورک به دام افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، یک مرد آمریکایی که اقدام به آموزش و همچنین فراگیری ساخت بمب از طریق اینترنت کرده و نام خود را نیز با هدف نشان دادن وفاداری به گروه القاعده به "اسامه" تغییر داده بود توسط پلیس نیویورک بازداشت شد.

اتهام این فرد برنامه ریزی برای منفجر کردن اداره پست و همچنین خودروهای پلیس و به قتل رساندن نظامیان آمریکایی بازگشه از جنگ عراق و افغانستان است.

نام اصلی این فرد که برای نشان دادن علاقه خود به رهبر کشته شده القاعده خود را اسامه نامیده "خوزه پیمنتال" است که 27 سال سن دارد و روز شنبه در منهتن زمانیکه قصد داشت بمب دست ساز خود را در صندوق پست جاسازی کند بازداشت شد.

"خوزه پیمنتال" ملقب به اثامه

در همین رابطه "ریموند کلی" رئیس پلیس نیویورک اعلام کرد : ما مجبور بودیم تا به سرعت وارد عمل شویم چون این فرد قصدسرهم کردن بمبها را داشت و این برای ما شایسته نبود که اجازه دهیم او با بمبها در شهر تردد کند.

از سوی دیگر "مایکل بلومبرگ" شهردار نیوریورک نیز در ارتباط با بازداشت این فرد و توصیف او گفت : "پیمنتال" یک گرگ کاملا تنها بود ، او با کسی همکاری نمی کرد و با گروه های تروریستی خارجی نیز در ارتباط نبود، هر چند او برای نشان دادن وفاداری خود به بن لادن، نام خود را به اسامه تغییر داده بود، اما عضو گروه تروریستی القاعده نبود.

در همین رابطه اعلام شده که اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پیمنتال در تاریخ 25 نوامبر ( جمعه 4 آذر ) برگزار خواهد شد.

به نوشته لس آنجلس تایمز، بازداشت پیمنتال و خنثی شدن اقدامات ترویستی او چهاردهمین مورد ترویستی بوده که در نیویورک پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر2011 کشف و خنثی شده است.