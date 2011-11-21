مسکن مهر قیمتها را در کهگیلویه و بویراحمد کاهش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد در بازدید از پروژه های مسکن مهر یاسوج افزود: با تلاش و همت همه دست‌اندرکاران مسکن مهر در این استان رؤیای ناباورانه خانه ‌دار شدن اقشار کم درآمد جامعه تحقق می‌یابد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: بخش مسکن از مهمترین مطالبات، نیازها و خواسته‌های مردم این استان بوده که تحولات عظیمی طی سالهای گذشته در این حوزه در استان انجام شده است.

نیکزاد اظهار داشت: 24 هزار واحد مسکن مهر در کهگیلویه و بویراحمد در حال ساخت است و تاکنون برای مسکن مهر بیش از280 میلیارد تومان هزینه و 330میلیارد تومان انعقاد قرارداد شده است.

وی بیان داشت: ازاین تعداد 11هزار و 500 واحد آن در شهرهای بالای 25هزار نفر جمعیت قرار دارد که هفت هزار واحد آن در مرحله نازک کاری است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: 12هزار و 500 واحد مسکن مهر نیز در شهرهای زیر 25هزار نفر و روستاهاست که از این تعداد چهار هزار واحد در دست اجراست.

وی عنوان کرد: احداث هفت هزار و 50 واحد آن نیز در روستاها تصویب شده که نزدیک به 80 درصد آنها منجر به قرارداد شده و بانک در حال پرداخت وام است.

وی با ابراز رضایت از متولیان احداث مسکن مهر در استان گفت: کهگیلویه و بویراحمد در ابتدای آغاز احداث مسکن مهر در کشور در رتبه آخر کشور قرار داشت و عملا چند سال دیرتر از سایر استان‌ها عملیات ساخت این واحدها را آغاز کرده است.

وی افزود: با این حال اکنون با مجاهدت و تلاش شبانه ‌روزی مجموعه دست‌اندرکاران پروژه مسکن مهر، این استان رتبه سوم کشور را دارد.

نیکزاد یادآور شد: میزان سهم و تعهد کهگیلویه و بویراحمد برای پرداخت تسهیلات مسکن مهر بالغ بر 429 میلیارد تومان بوده که با توجه به آمار ارائه شده از سوی بانک مسکن استان، از این میزان 424 میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده‌اند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد احداث بیش از دو هزار و 767 واحد مسکن مهر با میزان تسهیلات پرداختی 30 میلیارد ریال در حوزه بافتهای فرسوده و ساخت پنج هزار و 440 واحد با میزان تسهیلات پرداختی 446 میلیارد ریال در بخش نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را از سایر اقدامات انجام شده در بخش مسکن کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد.

نیکزاد گفت: با برنامه و سیاستی که دولت در راستای احداث مسکن در کشور دارد، تا سال 92 عرضه و تقاضای مسکن در کشور به ‌روز خواهد شد.