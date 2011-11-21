راه اندازی شبکه موبایل نسل سوم از دهه فجر/ تبریک سال نو با رایتل

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی امروز دوشنبه در مراسم رونمایی از برند و نماد اپراتور سوم تلفن همراه با اشاره به استفاده از سیستم های ارتباطی و مخابراتی و پیشرفت های محیرالعقول این سیستم ها در زندگی بشر خاطر نشان کرد: در کشور ما این توانایی و اراده بوجود آمده که بتوانیم توانمندی های خود را در عرصه ارتباطات برای زندگی مردم به نمایش بگذاریم.

وی با بیان اینکه ظرف مدت کوتاهی سیم کارت های نسل سوم در کرج، تهران، قم و شیراز واگذار خواهد شد، اظهار داشت: در دهه فجر راه اندازی شبکه نسل سوم موبایل با نام رایتل به صورت گسترده به مرحله عملیاتی می رسد.

شیخ الاسلامی با بیان اینکه ایرانی ها در نوروز 91 حلول سال نو را با سیم کارتهای رایتل به هم تبریک خواهند گفت، ادامه داد: پیش بینی می کنیم اپراتور سوم نقل مجالس دید و بازدید عید 91 باشد.

وزیر کار با بیان اینکه پروژه اپراتور سوم موبایل دولتی نیست و سهامداران اصلی آن 32 میلیون ایرانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند تصریح کرد: فناوری بالایی که در اجرای این پروژه به کار گرفته شده است آن را در درجه بالای اهمیت قرار داده است.

وی همچنین با اشاره به ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی ورود تکنولوژی های جدید به کشور و مضرات بی توجهی نسبت به آن خاطر نشان کرد: تلفن همراه نسل سوم به دلیل تسهیلات و امکانات طبعا ملاحظات فرهنگی خاصی نیاز دارد که باید به آن هوشمندانه توجه شود. در این راستا به همکاران پروژه تامین تلکام توصیه می شود پیوست فرهنگی، اجتماعی هوشمندانه برای نسل سوم موبایل طراحی کنند تا نه تنها این پروژه پیشرفت در زندگی افراد جامعه را به دنبال داشته باشد تعالی فرهنگی - اجتماعی را نیز در بر گیرد.

شیخ الاسلامی با اشاره به تعامل و شراکت اپراتور سوم با اپراتورهای اول و دوم کشور نیز گفت: باید از امکانات و منابع ملی در اینگونه پروژه ها استفاده شود و در حوزه اشتغال نیز ظرفیت های خوبی از این پروژه بوجود خواهد آمد که مثبت و سازنده است.