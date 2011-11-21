محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب استفساریه قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس درباره حقوق مدیران سیاسی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس هفتم در کمیسیون مشترک بر اساس اصل 85 قانون اساسی تصویب شد و به هیچ وجه در صحن علنی مجلس مطرح نشده بود.

وی افزود: در تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است هنگامی که یک مقام سیاسی از کار برکنار می شود و به مکان دیگری می رود باید همچنان 80 درصد حقوقش حفظ شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه ایراداتی به این تبصره از گذشته وارد بوده است، گفت: با این وجود این طرح بر اساس اصل 85 قانون اساسی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان هم رسیده است.

دهقان ادامه داد: در هنگام تصویب قانون این اختلاف وجود داشت که آیا این تبصره شامل همه مقامات سیاسی می شود یا شامل برخی مقامات غیر دولتی که در دیگر دستگاه‌های حکومت که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند فعالیت کرده اند ، نیز می شود، لذا جمعی از نمایندگان طرحی را تحت عنوان استفساریه مطرح کردند که نمایندگان به آن رای دادند.

وی با بیان اینکه مطرح کردن حقوق مادام العمر در مورد این استفساریه از ابتدا هم غلط بود، گفت: این بحث به هیچ وجه در تبصره 3 وجود نداشته بلکه در استفساریه اخیر عبارتی به نام " همواره" مطرح شد که این شائبه را به وجود آورد که فرد دارای مقام دولتی باید تا آخر عمر 80 درصد حقوق جایگاه دولتی خود را دریافت کند و این امر سوتفاهم به وجود آورد.

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه هم تبصره 3 ماده 73 و هم استفساریه این قانون غلط بوده است گفت: عملکرد یکی از افراد حاضر در هیئت رئیسه که مسئول تعیین دستور کار هفتگی مجلس است باعث شده تا مجلس چندین بار ضربه بخورد چرا که وی بدون مشورت با سایر اعضا هیئت رئیسه به صورت شخصی دستور کارها را تنظیم می کند.

دهقان خاطرنشان کرد: نمی توان مجلس را به دلیل تصویب این استفساریه شماتت کرد بلکه در دستور کار قرار گرفتن این طرح اشتباه بود.

وی در عین حال با تاکید براینکه استفساریه تبصره 3 ماده 73 بارمالی برای حاکمیت دارد، گفت: شورای نگهبان به دلیل این بار مالی طرح را رد خواهد کرد ولی این موضوع بستری شد تا افرادی که به هر بهانه ای دنبال تخریب مجلس هستند بحث حقوق مادالعمر مدیران سیاسی را مطرح کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح 7 نفر از نمایندگان برای لغو مصوبه حقوق مدیران سیاسی سه شنبه در مجلس مطرح می شود، گفت: اگر این اقدام توسط نمایندگان انجام نگیرد شورای نگهبان با توجه به بار مالی حتما این استفساریه را رد می کند.

دهقان ادامه داد: در سال 65 فردی پیشنهاد حقوق مادالعمر مدیران سیاسی را مطرح کرد که هیچگاه تصویب نشد و رای هم نیاورد اما این موضوع همچنان در اذهان مردم باقی مانده است در صورتیکه معتقدم بحث حقوق مادالعمر مدیران سیاسی دروغ بزرگ است.

وی تصریح کرد: اگر شورای نگهبان هم این استفساریه را تایید کرد مجلس آن را حذف خواهد کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان تاکید کرد: تخریب کردن مجلس اقدام هدفمندی است که برخی هوشمندانه وارد آن می شوند و برخی نا خواسته برای اینکه از قافله تخریب کنندگان عقب نمانند لگدی به مجلس می زنند.



به گزارش مهر، مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه هفته گذشته با 122 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید. موضوع استفساریه و نظر کمیسیون که به تصویب نمایندگان مجلس نیز رسید به شرح ذیل است:



1- آیا حکم تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری در عبارت "به میزان مابه‌التفاوت تا 80 درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود" بر مقامات موصوف در ماده 71 اعم از شاغل یا بازنشسته‌ای که تاریخ بازنشستگی آنها قبل یا بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون باشد، شمول دارد و دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلف‌اند همه مطالبات مقامات موصوف ناشی از اجرای آن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون را بر مبنای آخرین حقوق و مزایای هر سال مقام نظیر پرداخت کنند؟



پاسخ: 1- بلی، باید بر مبنای 80 درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های موضوع ماده 106 مقام نظیر به همه شاغلین و بازنشستگانی که حداقل دو سال در پست‌های موضوع ماده 71 یا همطراز آنان خدمت کرده یا کنند برای شاغلین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون "14آذر 86" و بازنشستگان از تاریخ تصویب 8 مهر 86 محاسبه و پرداخت شود، به طوری که همواره از 80 درصد حقوق و مزایای مقامات نظیر و همطراز آنها کمتر نباشد.

